Avoir un corps sain est facile; je veux juste

L’analyse de la carte astrologique est en mesure de fournir des informations importantes sur les meilleurs moyens d’obtenir une qualité de vie et la réalisation du bien-être. C’est un moyen efficace lorsqu’il mène aux meilleurs choix, réduit l’anxiété et combat le stress, et aide également l’individu à découvrir ses forces et ses faiblesses physiques.

L’une des options pour améliorer la santé est le choix approprié d’activités physiques, de sorte qu’elles deviennent une pratique agréable, habituelle et capable de fournir l’équilibre nécessaire entre le corps et l’esprit. Il contribue également aux habitudes nutritionnelles et améliore la prise de conscience du comportement quotidien.

Vous trouverez ci-dessous des indications résumées sur la manière dont le signe dominant influence le fonctionnement du corps. Seule une analyse complète du thème natal, de manière personnalisée, peut indiquer plusieurs autres caractéristiques et aider pleinement l’individu dans la recherche d’une vie saine.

Penser positivement. Faites de l’exercice, tout d’abord, l’esprit!

bélier

Il potentialise la région de la tête et une partie du système nerveux. Pratiquement une personne née sous le signe du Bélier, ou qui a le signe prédominant sur le thème natal, pourra rester immobile pendant longtemps. L’agitation est presque un trait caractéristique. L’Aryen est naturellement compétitif, aime montrer ses compétences et peut toujours rechercher des activités stimulantes et occupées, allant du simple saut à la corde au parachutisme. Les arts martiaux peuvent enchanter les Aryens. Paint ball aussi, car cela implique des conflits, des compétitions, des simulations de guerre. Les danses agitées, comme la danse tribale, qui travaillent le mouvement constant, sont également fortement recommandées.

Taureau

Il n’est pas rare que les Taureaux soient reconnus par leur voix. Il a la gorge, les cordes vocales et toute la région du cou – y compris la glande thyroïde – comme potentiels, ainsi que la partie de la colonne cervicale et les organes sexuels. En désaccord, ces points de la constitution physique du Taureau deviennent fragiles. Le premier signe et la disharmonie est l’inconfort. Il aime tout ce qui est confortable et, pour cette raison, il peut préférer la commodité, éviter d’aller au gymnase, préférer ne pas trop marcher… Fuyez ce comportement! Bien que les environnements «hostiles» affectent négativement votre santé, un confort excessif peut être tout aussi nocif. Ils sont également étroitement liés aux saveurs intenses des aliments, en particulier les épices aromatiques et douces. Parce qu’elles ne sont pas très liées à des mouvements variés ou intenses, l’idéal est les activités légères qui fonctionnent avec la résistance. Ainsi, le Pilates et les danses harmoniques sont des activités recommandées pour les Taureaux plus calmes. Les plus agités, en revanche, peuvent préférer des activités telles que la musculation, et toutes celles liées à la force et à la beauté du corps.

jumeaux

C’est le signe de l’expression, de la communication, et favorise les mains, la parole, le système respiratoire. Le cyclisme est la meilleure activité pour ceux qui ont le signe des Gémeaux mis en évidence sur le thème natal. Toutes les activités aérobies sont excellentes pour ce signe car cela fait travailler le système respiratoire. Cependant, c’est l’un des signes les moins habiles d’une activité physique régulière. Votre raisonnement prédomine sur vos actions, il doit donc y avoir une raison de faire des exercices physiques, ou au moins une contribution, un objectif ou tout ce qui ajoute à votre vie quotidienne ou développe vos formes de communication. Vous devez travailler volontiers pour être régulier dans vos tâches. Vous pouvez changer votre focus plusieurs fois.

Cancer

Les personnes nées sous ce signe, ainsi que celles qui ont un cancer et la Lune mise en évidence dans le thème natal, doivent prêter attention à ces caractéristiques. Signe lié à la nutrition. Son conducteur (la Lune) potentialise les fonctions alimentaires. C’est la règle naturelle de l’estomac et des fonctions liées à la féminité. Des changements d’humeur fréquents peuvent provoquer des sautes d’humeur chez les cancéreux et peuvent entraîner des altérations liées à la fluidité des fluides corporels (rétention, cycle menstruel, diarrhée) si aucune attention n’est concentrée sur le contrôle des émotions. Le signe du cancer appartient à l’élément eau, donc la natation, l’aquagym, ainsi que les activités pour toute la famille sont bien accueillies. Détail: la plupart des danseurs qui se sont démarqués avec la danse orientale sont cancéreux ou ont une lune surlignée sur la carte natale. Les cancéreux adorent cuisiner à la maison.

Lion

Le signe du Lion régit le cœur, les yeux et donne une chevelure abondante, le système circulatoire et la colonne vertébrale. Les Léos aiment tout sport qui les distingue. Ainsi, les mouvements élaborés peuvent être le choix préféré pour l’activité physique. Tous les sports d’expression créative sont propices à votre bien-être. La danse, la gymnastique rythmique et les arts martiaux impliquent plus de performances que de combats – bien que le combat soit attrayant, la notoriété est plus importante. Les Leoninos veulent du glamour! Les combats impliquant des épées, comme l’escrime, le Kendo, sont également d’excellentes options. Les Léos se feront un devoir de montrer à tous ceux avec qui ils vivent leurs capacités sportives, comme une manière de plaire et de gagner des applaudissements. Prendre plaisir!

vierge

Sans aucun doute, c’est un signe de préoccupation pour la santé. Les personnes qui ont la Vierge surlignée sur le thème natal, en plus du besoin d’ordre dans l’environnement, peuvent développer des habitudes exemplaires et se soucier du rythme de vie. L’inverse est également possible et, dans ce cas, montre une négligence de votre santé. Habituellement, la justification est le manque de temps. Par conséquent, il en résulte un sentiment de culpabilité, bien plus néfaste que l’absence de règles elle-même. Il régit les intestins, de sorte qu’il peut améliorer ses fonctions de manière positive ou négative. Toute activité physique qui implique la discipline et le dépassement peut être bien développée par une vierge. Comme c’est aussi un signe gouverné par la planète Mercure, comme les Gémeaux, il peut être en harmonie avec le mouvement de la lumière, s’identifier au cyclisme et au patinage. Cependant, les activités qui impliquent précision et amélioration sont idéales. Les suggestions incluent le Tai Chi Chuan, le Kung Fu, le tennis, les danses comme le ballet, la slackline, entre autres.

Kg

Le signe de la beauté a favorisé la peau. Ainsi, il est important pour eux d’avoir une alimentation équilibrée pour conserver beaucoup plus leur apparence physique. Améliore les activités rénales. Les Balance aiment les activités harmoniques, mais elles peuvent facilement polariser la qualité et choisir de se battre. Mais dans son activité natale, il peut préférer les activités plus élitistes, qui impliquent une activité de groupe. Les Librans seront certainement attentifs à l’environnement. Ainsi, rien de très simple ou peu sophistiqué ne les attirera. Des activités telles que les danses orientales, qui impliquent peu de mouvement, la danse de salon, le golf, sont des suggestions pour les Balance, qui n’aiment pas transpirer. Les plus agités, en revanche, peuvent être attirés par le skate et le patinage en raison des performances élaborées. Attention: il est difficile pour une personne avec une livre prédominante sur la carte de chercher des activités juste pour être en bonne santé. Ils ont besoin de savoir qu’ils auront une meilleure apparence avec des soins corporels. Et détail: lorsque vous avez terminé vos activités physiques, après avoir transpiré, ne vous embrassez jamais et ne vous approchez même pas d’une Balance!

Scorpion

C’est un signe de profondeur, de dévouement extrême à tout ce que vous faites. Il régit les organes sexuels. Le Scorpion est intense et émotionnel. Vous avez donc besoin d’adrénaline et de motivation pour tout ce que vous faites. Ils dominent généralement profondément l’objet de leur dévouement. Les aliments doivent avoir un goût fort, les températures sont extrêmes – chaudes ou froides. Vous êtes attiré par tout ce qui séduit votre esprit. Ainsi, la danse gitane, la danse du ventre (pour la sensualité), la pole dance, les sports extrêmes de toutes les modalités, le Kenjutsu (plus qu’un sport, c’est une philosophie), peuvent enchanter le Scorpion car c’est un art traditionnel du Japon, compte tenu de l’intensité et la passion devait être suivie. Aussi les activités qui impliquent de la stratégie, comme les échecs, sont idéales pour ce signe qui fascine, attire ou repousse. C’est huit ou quatre-vingts.

Sagittaire

C’est le signe même des sportifs, des défis, de la rupture des frontières. Le signe d’expansion a une caractéristique très douteuse, car le Sagittaire est généralement assez intense par rapport à tout ce qu’il aime, il peut donc exagérer à la fois la nourriture et les habitudes en général. Vous devez faire très attention aux excès, car l’exagération affecte directement les hanches et les jambes, et le manque de mouvement les fait grossir beaucoup plus facilement que les autres signes. Il améliore les fonctions du foie, améliore la région des hanches et des cuisses et, par conséquent, les affaiblit également. L’objectif de l’activité physique pour le Sagittaire est l’aventure, le côté philosophique de l’activité, la découverte de nouveaux chemins, de nouveaux horizons. De la marche sur des sentiers inconnus au saut en parachute, vous pourrez ravir ceux qui ont un Sagittaire prédominant sur la carte astrologique. L’académie est un environnement favorable pour le Sagittaire. Mais les sentiers, les courses, les sports extrêmes, les danses exotiques, enchanteront certainement facilement ce signe.

Capricorne

Les Capricornes ont le talent de créer du plaisir. Régit les os, les dents, les genoux, la peau et les articulations. Les indigènes ont tendance à être très disciplinés et dévoués à tout ce qu’ils sont prêts à faire. S’ils ne sont pas de bons sportifs, ils peuvent devenir les plus grandes victimes de la routine et du travail, en développant du stress et en raidissant les articulations. Par conséquent, l’activité physique devrait être un moyen de soulager les tensions quotidiennes. Pilates, pour travailler avec les articulations, la colonne vertébrale et l’esprit, la musculation, la course à pied, l’athlétisme, sont des suggestions utiles pour les Capricornes. Cependant, toute activité qui implique une tension peut désavantager ceux qui ont ce signe prédominant sur la carte. La musculation peut également être un moyen de dépasser les limites. Certes, quelle que soit l’activité choisie, elle sera menée avec un grand dévouement.

Aquarium

Les Verseaux préfèrent les activités exotiques et non traditionnelles. Pourtant, ils ont tendance à choisir des habitudes alimentaires très traditionnelles et à ne pas être très audacieux à cet égard. Il potentialise les chevilles et une partie du système nerveux. Les Verseaux recherchent beaucoup d’informations, y compris des informations sur la santé. Il n’est pas difficile de les trouver dans les pratiques de méditation, les activités comme le yoga et, au contraire, dans les activités radicales, comme le parachutisme, le saut à l’élastique, etc. Cependant, les exercices ne doivent pas être trop lourds ou trop radicaux (autant qu’ils le souhaitent) pour ne pas toucher votre partie osseuse, ni vos chevilles ni votre cœur. Ce sont les faiblesses des Verseaux. Ils peuvent pratiquer divers sports sans aucune préférence ou vouloir tout essayer. Les échecs sont également préférés par les Verseaux.

Poisson

Ce sont les rêveurs du zodiaque. Même par la symbologie, il est facile de conclure que les Poissons ont besoin de plus d’eau que les autres signes, ainsi que ceux qui ont des poissons forts et Neptune sur leur thème natal. Par conséquent, ils doivent boire beaucoup d’eau et un contact constant. Il est également important de manger des aliments à base de feuilles vertes. Les Poissons régissent les pieds, l’ouïe, l’esprit et le système lymphatique. Les poissons peuvent facilement être distraits par rapport aux soins de santé, ils ont donc besoin d’activités qu’ils aiment vraiment, se sentent divertis et fascinés. En ce qui concerne les activités physiques, sans aucun doute, la natation, l’aviron, la plongée sont d’excellentes options. Cependant, les activités impliquant des philosophies attirent également les Poissons, comme le Kendo, le yoga, le ballet, etc.