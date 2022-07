Avoir deux mobiles avec le même compte WhatsApp sera une réalité très bientôt

in

WhatsApp travaille sur une fonctionnalité qui vous permettra de synchroniser vos chats entre deux appareils mobiles.

WhatsApp n’a cessé d’améliorer sa plateforme ces dernières semaines avec de nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité de décider qui peut voir si vous êtes en ligne et qui ne le peut pas, la mise en place d’un nouveau délai de suppression d’un message de 2 jours et 12 heures ou la possibilité d’ajouter un commentaire à un document avant de le partager avec vos contacts.

En ce sens, le client de messagerie appartenant à Meta continue de travailler sur un mode multi-appareils similaire à Telegram et une bonne preuve en est que le média spécialisé WABetaInfo a découvert que très bientôt vous pourrez avoir deux mobiles avec le même compte WhatsApp.

Enfin, vous pouvez utiliser votre compte WhatsApp sur deux mobiles en même temps

La dernière version bêta de WhatsApp pour Android, avec le numéro de version 2.22.15.13, révèle que WhatsApp travaille sur une fonction qui vous permettra de synchroniser tous vos chats entre deux appareils mobiles.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran que nous vous laissons sous ces lignes, très bientôt, lorsque vous vous connecterez à votre compte WhatsApp à partir d’un mobile secondaire, vous verrez un message en haut de tout chat qui indiquera que votre historique de chat est copié en toute sécurité sur cet appareilde telle manière que vous pourrez utiliser WhatsApp depuis cet appareil sans aucun type d’obstacle.

Évidemment, selon le nombre de chats que vous avez, ce processus prendra plus ou moins de temps pour se terminer et vous pourriez ne pas avoir accès à certains anciens messages pendant que cela se produit. En ce sens, WhatsApp prévoit afficher ce message également dans la version Web et dans la version de bureau.

Vous devriez garder à l’esprit que Cette fonctionnalité est toujours en cours de développement et n’atteint actuellement que certains utilisateurs de la version bêta de WhatsApp.même si on s’attend à ce qu’il atteigne la grande majorité des utilisateurs de la bêta dans quelques jours.

Comment transcrire un audio WhatsApp en texte sans le lire ni le marquer comme lu

Quoi qu’il en soit, si vous voulez profitez à la fois de cette nouveauté et d’autres qui arrivent plus tard avant le reste Nous vous recommandons de vous inscrire au programme WhatsApp pour Android Beta dès que possible.

