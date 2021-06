Avis sur Roguebook pour PC

Un livre peut être plusieurs choses : un ami, un moyen de voyager… ou une prison. Avec l’analyse de Roguebook, cela est devenu très clair pour nous.

Les roguelites font partie de ces jeux dans lesquels chaque échec, on ne le veut pas, s’additionne, en y faisant toujours un sentiment de progrès. Et si tu croyais qu’en cela analyse de voyous les choses allaient être différentes, on craint que non, pour le plus grand plaisir de tous ces fans du genre.

Écrire notre propre histoire

Mais nous ne sommes pas venus ici pour vendre de la peau d’ours avant de la chasser. Car oui, Roguebook est une carte roguelite, dans le style de Slay the Spire, par exemple, mais juste être ça n’attire pas l’attention. Vous devez avoir une essence, un élément unique ou différenciant qui vous démarque des autres.

Après tout, le marché regorge d’une multitude d’offres similaires, vous devez donc entrer par les yeux d’une manière ou d’une autre. Il peut s’agir d’un gameplay diabolique, d’une histoire captivante ou d’un joli level design. Dans le cas de Roguebook, nous pouvons dire que… nous avons nos avantages et nos inconvénients.

Vous voyez, nous sommes clairs que, lorsqu’il s’agit d’histoire, la réponse à cette question est un non catégorique. Ce n’est pas une histoire qui fait exploser des têtes, avec une narration cachée qui attire énormément, à la manière de Dead Cells. Là encore, le récit sert de prétexte, tout simplement, pour jouer et jouer sans repos.

Et nous sommes des aventuriers piégés dans Roguebook, un livre « maudit » qui nous tient à sa merci dans ses pages. Comment s’en sortir ? Eh bien, parcourez la cartographie jusqu’à ce que vous affrontiez le boss de la phase, le vainquiez et criiez pour votre liberté. Bien sûr, nous pouvons vous dire que cela a peu à voir avec la facilité.

Voyageur, le chemin se fait en marchant

Pour commencer, car comme on peut s’y attendre dans un roguelite, nos statistiques, nos connaissances et autres s’améliorent au fur et à mesure que nous jouons plus de jeux. Ainsi, affronter la première cartographie la première fois sera un véritable enfer, tandis que la dix-septième fois sera pratiquement une promenade (à moins que les cartes ne soient contre nous, ce qui peut toutes l’être).

Bien sûr, nous n’aurons pas tout ce que nous améliorons avec nous, car sinon, ce serait trop simple. Oubliez de garder des decks et des cartes spécifiques, ce qui est conservé, ce sont certains bonus passifs. De l’augmentation de la durée de vie des personnages à la recherche de plus d’objets de guérison sur la carte, une multitude de possibilités seront à portée de main.

Bien que l’on puisse dire que pour cela, nous aurons évidemment besoin d’un objet à collecter, qui ne sera autre que des pages, obtenable à la fois dans la cartographie et en battant les boss. Le plus curieux, et ce qui donne un certain charme à la matière, c’est que pour avancer dans l’étape on n’a pas besoin de celles-ci, mais d’encre.

Une belle métaphore, comme si nous écrivions le parcours de notre histoire. Et d’une certaine manière, ça l’est. Il existe différents types d’encre, que nous obtiendrons au hasard sur la carte ou en battant des ennemis. Cela nous permettra de découvrir plus de domaines de Roguebook, révélant tous les secrets de ses pages.

L’utiliser à bon escient sera la clé pour en tirer le meilleur parti avant l’épreuve de force de la phase finale. Et c’est qu’affronter des ennemis en excès peut nous laisser complètement abattus face à notre plus grand ennemi. Cependant, l’exploration de la région, comme on dit, sera cruciale.

En fin de compte, ce sera le moyen d’obtenir de l’or pour obtenir des cartes, soit en les achetant dans le magasin, soit dans les coffres. Le fait est que pour améliorer les compétences au cours de ce voyage, nous aurons besoin de plus en plus de cartes. Oui coupables, ce sont eux qui nous font progresser dans tous les aspects.

Ces compétences passives sont sans aucun doute les plus intéressantes, puisqu’elles sont également réinitialisées à chaque partie, ce sera donc à vous de décider comment les combiner de manière optimale avec les personnages que nous avons dans notre équipe. Car c’en est une autre : chaque personnage a un type de carte « prédéterminé ».

Ce sont les siens et c’est dans ce domaine qu’il se spécialise. Par exemple, il y a des personnages qui, malgré leurs cartes d’attaque, ont des éléments de blocage plus importants dans leur deck, ou ceux qui fondent leurs cartes sur l’accumulation de puissance après avoir reçu des attaques, puis déchaînent un coup dévastateur. Encore une fois, la tactique brille.

Un joli conte

Quant au design, la vérité est qu’il est assez détaillé et, pourquoi ne pas le dire, adorable. Cette utilisation des couleurs et la façon dont les personnages sont représentés donnent à tout la touche de narration parfaite. Les scénarios sont également colorés et pleins de détails, même si nous pensons que quelques scénarios supplémentaires vous seraient même arrivés qui n’ont même pas été peints.

La musique et les effets sonores, quant à eux, semblent plutôt corrects, mais sans fanfare excessive. C’est complexe de faire des morceaux musicaux qui restent dans la mémoire, et bien sûr ce n’est pas possible dans Roguebook. Cependant, nous n’avons pas non plus de musique horrible, celle qui vous martèle mal le tympan. C’est sympa, et c’est apprécié.

Conclusions de la revue Roguebook

Mais quelle serait cette analyse si nous ne vous disions que le plus technique ? Allez, une impression de première main est également bonne. Ou alors nous pensons. Le truc, c’est que nous allons vous en parler, que cela vous plaise ou non. Vous voyez, ce système semble certainement très divertissant, et les jeux se font très rapidement, donc la chose vous encourage toujours à jouer à un jeu, même s’il est court.

Cependant, l’impression que cela nous laisse est que tout est un peu simple. Nous ne voulons pas tomber dans des erreurs de traduction lorsque nous trouvons des choses en anglais et d’autres dans notre langue. Pas même le fait que parfois les dessins des cartes ne nous soient pas montrés. Non. Nous parlons du jeu lui-même qui ne peut pas se différencier excessivement des autres jeux similaires.

Oui, il est né en hommage à Slay The Spire et est sous l’aile de l’un des créateurs de Magic. Le rassemblement. Cependant, sa jouabilité pourrait donner beaucoup plus d’elle-même. Et un récit un peu plus élaboré lui aurait donné une touche finale parfaite, ainsi qu’une variété un peu plus grande en ce qui concerne les personnages.

Par cela, nous ne voulons pas dire que le jeu n’est pas divertissant ou recommandé, ce qu’il est. Mais cela reste trop banal.