Avis sur les premières impressions de l’Audi Q2: les gros billets sont livrés en petits paquets

Tushar Burman08 déc.2020 16:59:05 IST

Vous vous souvenez des téléphones portables des années 90? Ils ont continué à devenir de plus en plus petits, au point qu’ils sont devenus une sorte de mème (qui n’existait pas dans les années 90). Vous avez également payé une prime pour ce type de miniaturisation, et les plus petits avaient également tendance à être plus premium dans les matériaux. Bien loin des phablets d’aujourd’hui se faisant passer pour des téléphones. Pour ma part, j’apprécierais un peu de recul avec un joli petit téléphone comme l’iPhone Mini, même si ma vue ne répond plus à ses exigences.

Heureusement, la quarantaine n’a pas fait grand-chose à ma section médiane et je continue à entretenir le corps d’une fille de 14 ans. Cela signifie que les petites voitures avec des moteurs puissants sont définitivement ma confiture. C’est exactement ce qu’est la nouvelle (?) Audi Q2 – compacte, amusante avec un moteur à quatre cylindres de 190 ch qui la déplace avec empressement. Au cas où vous vous poseriez des questions sur le point d’interrogation, c’est parce que la «nouvelle» Audi Q2 a déjà fait peau neuve sur le marché international. Cela ne rendra pas service aux ventes en Inde de cette voiture déjà très, très niche.

Qu’Est-ce que c’est?

Une excellente question à laquelle répondre, si les commentaires moins charitables sur mon Instagram sont une indication. L’Audi Q2 est un petit crossover de 4,2 m de long qui ressemble vraiment beaucoup à une berline avec un peu d’ascenseur. Il vient en dessous du Q3 – comme son nom l’indique – et est assez différent de la gamme de SUV que la société vend en Inde. Si vous cherchez des équivalents, ne vous inquiétez pas: il n’y en a pas, du moins en ce qui concerne ce segment. Vous achèteriez probablement ceci contre des Mini Coopers.

Je vais donner une chose au Q2: il est unique par défaut. En termes de place dans la gamme, de quoi il vient (ou ne vient pas) et à quoi il ressemble. C’est un langage de conception angulaire et sculpté que j’aime beaucoup, mais qui n’attire pas vraiment l’attention. Il est assez conservateur dans son aspect général – un autre point qui peut ne pas convenir aux acheteurs potentiels.

Étant aussi petit, il est basé sur la plate-forme MQB qui est partagée entre les voitures du groupe VW telles que l’Octavia, la Polo, la Karoq et bien d’autres. C’est aussi le plus petit moyen d’obtenir la transmission intégrale Quattro dans un véhicule. Naturellement, l’espace est limité pour les passagers arrière, bien que le coffre soit correct à 405 litres. Mes collègues semblent penser que le dégagement pour les genoux à l’arrière est bon, mais cela ne ressemblait pas à ma position de conduite.

Un mot sur l’équipement

Étant une Audi de dernière génération, vous pourriez être un peu surpris par l’intérieur. Bien sûr, ça fait du bien et les matériaux sont bons. Mais cela semble clairsemé. Le système d’infodivertissement est l’unité MMI d’Audi que vous contrôlez avec une molette cliquable. Pas d’écran tactile ici. L’écran du cockpit virtuel est présent pour le conducteur, mais ce n’est pas comme les Audis plus récents. La seule chose pour laquelle j’ai pu être reconnaissant était le chargeur sans fil dans la zone de rangement de l’accoudoir. Mais il n’y a que Apple CarPlay / Android Auto filaire, donc ce n’est pas vraiment élégant. Il y a des ports USB-A à l’avant, mais USB-C pour les passagers arrière, ce qui est déconcertant.

L’omission la plus flagrante est peut-être celle des sièges électriques. Je ne demande même pas de ventilation ici, mais vraiment? Saisir une poignée à ressort et me tirer pour me réconforter? Pour Rs 60 lac?

C’est pour qui?

Pas tout le monde, c’est sûr. Même dans l’espace raréfié de l’acheteur de voitures de luxe, ce serait un achat très difficile en tant que deuxième ou troisième flash runabout. À près de Rs 60 lac sur route pour le modèle haut de gamme que nous avons conduit, il n’y a pas grand-chose. Du tout. Ce n’est pas comme si vous deviez trouver quelques excuses ici et là. Non, c’est vraiment assez nu pour ce genre d’argent.

Ma meilleure supposition est que l’Audi Q2 est pour une clientèle plus jeune qui a besoin de l’aspect pratique d’une petite voiture / crossover, du prestige d’un badge allemand de luxe, de la puissance d’une trappe chaude et possède tous les brevets sur tous les COVID-19 à venir vaccins. Et dispose d’un véhicule de secours pour transporter plus de six doses.

En déplacement: peu importe, cela fera l’affaire

Si vous êtes tout au sujet de la sensation de conduite, ignorez tout ce que vous avez lu jusqu’à présent. L’Audi Q2 est agréable à conduire, facile à faufiler dans la circulation, confortable à garer et pas très angoissante à laisser garée dans la rue. De toute évidence, la coupe sifflante que j’ai lancée la dernière fois qu’Audi m’a envoyé une voiture pendant moins de 24 heures a eu un certain effet. Cette fois, j’ai eu le Q2 pendant deux nuits entières. Assez pour me montrer et montrer à quelques passagers chanceux un peu de la ville.

Pour le conducteur et le passager avant, le Q2 est très bien. C’est juste qu’elle ne semble pas plus grande que ma Polo, qui coûte moins d’un dixième. Mais c’est juste mon desi état d’esprit. Les sièges à l’avant sont confortables, la visibilité est bonne et j’ai eu un peu de plaisir à conduire une si petite Audi. J’avais des doutes sur la marge de manœuvre pour ceux qui ont un torse plus long, mais cela s’est avéré déplacé. Il y a beaucoup de place sauf si vous êtes très grand.

Le moteur à essence du Q2 est familier et utilisé dans plusieurs autres voitures vendues en Inde. Il est très lisse, linéaire et se marie bien avec la boîte de vitesses S Tronic DSG à 7 rapports qui l’accompagne. Les changements ne sont pas très rapides, mais ils sont acceptables. Des modes de conduite sont disponibles qui accélèrent les réponses et mettre la boîte de vitesses en mode «S» améliore encore plus les choses.

De par la nature du Q2 étant plus à trappe que le SUV, les choses semblent très serrées et contrôlées. Dans nos courses exclusivement en ville, nous n’avons trouvé aucune plainte concernant la façon dont nous nous sentions dans les virages. Je suis sûr que Quattro tiendra cette voiture en bonne place ghat sections. Je n’ai pas remarqué de couple de direction quand j’ai essayé de mal se comporter, donc la transmission intégrale devait faire son travail. La suspension est un point sensible pour moi. Je ne comprends pas pourquoi le groupe VW insiste pour nous donner une suspension aux normes européennes pour les routes de paysage lunaire. Le Q2 ​​gronde sur tout sauf le tarmac le plus vierge. Je sais que c’est toujours un compromis entre sportivité et confort, mais cela ne me semble pas sophistiqué, et je ne suis jamais à l’aise de pousser une voiture quand je pense qu’un caillou pourrait me faire changer de voie.

Avec le poids léger (1,4 tonne) et le puissant moteur 190PS / 320Nm, je m’attendais à un peu plus chhapri dans ce bébé Audi. Malheureusement, la Q2 reste la plupart du temps prête et je n’ai réussi à effrayer que légèrement un collègue qui a peu d’expérience avec les voitures rapides. Le reste de mes passagers a quand même gardé un silence diplomatique, quand je leur ai dit le prix de la voiture. Il y a assez de poussée pour faire avancer la voiture avec autorité, et assez de sensation pour ne pas détruire la limite de vitesse sans le remarquer.

Bref, je l’aime bien. J’aime ce moteur. J’aimerai probablement un pousse-pousse avec ce moteur. Je pense que j’ai juste eu une idée.

Devriez-vous l’acheter?

L’Audi Q2 a suffisamment de butin pour un homme relativement sophistiqué, la petite taille et l’aspect pratique pour ceux qui apprécient ces choses, mais à partir de Rs 35 lac et allant jusqu’à Rs 49 lac ex-showroom, c’est une vente difficile. Pour l’argent, vous obtenez une voiture de luxe d’entrée de gamme entièrement importée qui n’a pas de pairs et peu d’équipement. Pouvez-vous comparer ceci à autre chose? Heck oui, beaucoup! Une Skoda Kodiaq, une Mini Cooper, voire une Mercedes Classe C, en diesel rien de moins.

Mais je suis le genre d’idiot qui serait probablement ravi de dire aux gens que j’ai dépensé 60 Rs lac sur une berline. Et il y a suffisamment d’espace pour transporter le vaccin COVID-19.

