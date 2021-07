Avis sur l’aspirateur iRobot Roomba i3+ : le prix du paresseux n’est pas donné

29 juillet 2021 12:16:30 IST

« Vous n’avez pas besoin d’un aspirateur robot, vous en voulez un. » Si l’une de vos conversations se passait comme ça, ce serait un dialogue très différent maintenant, post-pandémie. Neuf à dix heures de travail de bureau, de cuisine, des millions de vaisselle qui attendent dans l’évier et puis vient le ménage. À une époque comme celle-ci, un aspirateur robotique comme les produits iRobot semblait être une option vraiment tentante. Ce n’était pas exactement ma situation, mais me prélasser toute la journée et profiter de plats faits maison gratuits sans payer un centime m’a peut-être poussé à faire ma part.

J’ai récemment entrepris la plus grosse corvée de la journée : le ménage. J’ai triché, cependant. Mon amplificateur de performance : un aspirateur iRobot Roomba i3+ ; Je l’ai appelée Irona. Irona était le nom d’un membre du personnel de ménage robotique de Richie Rich, celui que j’ai toujours rêvé d’avoir quand j’étais enfant.

via GIPHY

Celui-ci ne combat pas tout à fait les méchants ou ne se transforme pas en hélicoptère, mais il peut communiquer ce dont il a besoin, agit sur une simple commande vocale, parvient à garder l’endroit parfaitement propre et sort les ordures tout seul ! Cool!

Mais, comme toute autre chose cool, cela coûte un peu d’argent.

Une rondelle de hockey géante qui nettoie

Si vous avez vu un aspirateur robot, vous les avez tous vus. Ils se ressemblent tous : ennuyeux, noirs, ronds comme une rondelle de hockey, mais beaucoup plus gros et volumineux. L’iRobot Roomba est livré avec un dessus texturé qui aide à le garder propre et sans rayures. Malheureusement, il n’existe qu’en noir. Il comporte trois boutons physiques sur le dessus : Nettoyer, Domicile et Endroit. Le Nettoyer Le bouton s’allume de différentes couleurs lors de l’exécution de différentes tâches. Pendant le nettoyage, il brille en blanc, bleu lorsqu’il retourne à sa station d’accueil et rouge pendant la charge. En parlant de station d’accueil, il s’agit d’une unité de charge dépoussiérante pour cet aspirateur. Il a l’air subtil, n’occupe pas beaucoup d’espace mais attire définitivement l’attention. Il est également livré avec un sac à poussière à l’intérieur qui peut retenir la saleté pendant « 60 jours », selon la quantité de saleté dans votre maison.

En retournant l’aspirateur, nous voyons un compartiment à poussière ou « Clean Base » comme l’appelle l’entreprise, deux pneus en caoutchouc et une brosse de balayage des bords.

Maladroit au début, mais garde l’endroit parfaitement propre!

Pour être honnête, la première fois que j’ai utilisé cet aspirateur, c’était assez frustrant de le voir se heurter à chaque obstacle encore et encore ! Cela me semblait être une situation désespérée.

Mais, à ma grande surprise, il a appris son chemin autour de ma maison après quelques tentatives. Vous pouvez programmer une routine ; assurez-vous que la station de charge est branchée à ce moment-là. J’ai été déçu de constater que je ne pouvais pas marquer de zones restreintes ou attribuer un nom à la pièce lors de l’attribution d’un travail de nettoyage, car l’i3+ n’est pas livré avec une cartographie intelligente comme ses frères et sœurs plus chers.

J’ai été rassuré par le fait qu’il fait le travail assigné assez efficacement. Il a englouti la poussière et les débris et a finalement fait son chemin sans effort, comme les tables, les chaises, le lit ou d’autres obstacles. Vous pouvez également choisir entre « One Pass », « Two Pass » et « Automatic », afin que l’i3+ nettoie selon vos préférences.

Il a même réussi à ramasser les cheveux et les minuscules particules des tapis. Si vous avez des animaux qui muent, vous voudrez peut-être examiner cela plus sérieusement. Malheureusement, il ne sentit pas qu’il était sur le point de tomber dans un escalier. Ainsi, j’ai appris à mes dépens qu’il est vraiment important de s’assurer que les escaliers ne se trouvent pas sur son parcours, à moins que vous ne souhaitiez superviser votre robot de nettoyage automatique.

La caractéristique principale de cet aspirateur est son bac à vidage automatique. La plupart de ces produits sont livrés avec un petit bac à poussière qui doit parfois être vidé au milieu d’un travail, si votre maison est assez grande. Mais celui-ci s’assure que vous n’avez pas à le chaperonner ; il se vide chaque fois qu’il retourne à son quai après avoir terminé un travail de nettoyage.

L’i3+ est assez silencieux pendant le nettoyage, mais les dormeurs légers le remarqueront toujours, alors évitez de programmer des nettoyages pendant l’heure du coucher. Cela devient bruyant lors du vidage du bac, mais cela dure environ 10 secondes, donc ce n’est pas très gênant.

En ce qui concerne la batterie, la société n’a pas révélé la capacité de la batterie, l’unité a nettoyé pendant environ 80 minutes avant de devoir se recharger. Notamment, vous ne pouvez pas débrancher la station de charge même lorsque l’aspirateur est complètement chargé, car la batterie commence à se décharger.

Convivial? Oui et non

L’i3+ utilise un compagnon je robot application compatible avec Android et iOS. L’application est facile à naviguer et à utiliser, mais elle est limitée à un seul utilisateur, ce qui était assez rebutant pour moi. Chaque fois que quelqu’un d’autre que moi devait donner une commande à l’aspirateur, il devait utiliser les boutons ou me demander de le faire.

Du bon côté, une simple commande vocale « ok Google, demande à Irona de commencer à passer l’aspirateur » l’a fait démarrer. L’aspirateur est livré avec un support pour Alexa et Google Assistant.

L’application vous montre également une carte de la zone nettoyée et le temps qu’il a fallu pour terminer. Vous pouvez programmer des routines pour l’aspirateur et vous asseoir et vous détendre !

Verdict

L’iRobot Roomba i3+ est un aspirateur fantastique avec une application conviviale, efficace pour le nettoyage et peu bruyant. Vous pouvez obtenir ces fonctionnalités dans des produits concurrents, mais la fonction d’autonettoyage lui donne un avantage.

Faut-il l’acheter ? Eh bien, cela dépend si vous avez vraiment BESOIN d’un aspirateur robot. D’accord, c’est la pandémie et certains d’entre nous travaillent toujours à domicile, vous pouvez donc probablement le défendre. Mais pouvez-vous justifier son prix de Rs 69 999 ? Il existe des options beaucoup moins chères telles que le Mi Robot Vacuum Mop-P à seulement Rs 24 999, mais qui nécessite un nettoyage manuel du minuscule bac à poussière. Cela a du sens pour la plupart des petits ménages, mais le Roomba a l’avantage pour les grandes maisons, où il est pour la plupart sans intervention. Nous pensons toujours qu’il aurait dû être livré avec l’ensemble des fonctionnalités de cartographie intelligente, compte tenu de son prix prodigieux.

