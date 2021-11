Notice Rouge Les premières réactions sont arrivées, comment le film d’action Netflix s’est-il comporté?

Le film d’action à gros budget de Netflix Notice Rouge a maintenant été vu par quelques chanceux, alors comment le dernier projet du géant du streaming, qui met en vedette le trio Dwayne « The Rock » Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds s’en sort avec les critiques? Eh bien, à l’heure actuelle, les critiques sont décidément mitigées quant à savoir si les bouffonneries de Johnson, Gadot et Reynolds atteignent la cible, certains étant ravis de la dernière incursion de Netflix dans les films d’action, tandis que d’autres ont été beaucoup moins amoureux.

À commencer par Sean O’Connell de CinemaBlend, les explosions et les plaisanteries qui composent Notice Rouge étaient assez bons pour mériter une note de 4/5 au film, le critique étant plus que charmé par les exploits du trio d’action.

« Notice Rouge finit par être bien plus amusant et excitant que ce à quoi on pourrait s’attendre. »

Dan Jolin d’Empire a également trouvé beaucoup à apprécier dans Notice Rouge, donnant au film une note moyenne mais toujours assez prometteuse de 3/5, concluant qu’il fait exactement ce qu’il dit sur l’étain. Ce qui, avec un film d’action sans fioritures, est sans aucun doute exactement ce que le public veut.

« Exactement ce que vous attendez d’un couple d’action-comédie crime-caper Dwayne Johnson et Ryan Reynolds. Rien de plus, rien de moins. »

Des sentiments similaires ont été repris par David Rooney de The Hollywood Reporter, qui, tout en déclarant que Notice Rouge ne fait rien d’inventif, ni même de particulièrement créatif, saura suffisamment divertir les fans de The Rock, Gal Gadot et Ryan Reynolds.

« Il n’y a rien de révolutionnaire dans Notice Rouge, mais selon votre affection pour les étoiles, vous pourriez faire pire. Vous pourriez même prendre un coup de pied dans le camée étrangement gratuit de la pop star britannique. »

Malheureusement, c’est là que les choses deviennent un peu (et parfois beaucoup) plus négatives, avec Ian Sandwell de Digital Spy donnant au film 2/5 et disant : « Le produit final n’est jamais à la hauteur de ce trio puissant. l’aventure excitante du tour du monde se transforme en une traînée un peu ennuyeuse. » Les critiques se poursuivent avec Benjamin Lee du Guardian, qui n’a trouvé presque rien à apprécier dans Notice Rouge. « Il y a quelque chose de si sans âme et d’inefficace dans la notice rouge agressivement inutile qu’elle joue presque comme un pastiche d’un blockbuster hollywoodien, comme un bot a consommé les 20 dernières années de tarif de studio et a craché un fac-similé comme une expérience », a-t-il déclaré, dans ce qui doit être la réaction la plus cinglante du film jusqu’à présent.

En revenant vers la positivité, Danielle Solzman de Solzy at the Movies a également estimé que Notice Rouge reprend des éléments d’autres franchises de films d’action célèbres, mais a vu cela comme une bonne chose, décrivant Notice Rouge comme « une affaire de globe-trotter à égalité avec Mission impossible, James Bond et Indiana Jones. »

Enfin, Keven Harley de Games Radar a également trouvé beaucoup à apprécier dans le divertissement sans vergogne et les films d’action amusants au cœur de Notice Rouge.

« Nous n’avions guère besoin non plus d’un certain camée pop-star qui plairait à la foule (provoquant des frissons, plutôt…), bien que Thurber invoque par ailleurs suffisamment de divertissement léger de ses pistes pour s’assurer que cela ne nous dérange pas d’être pris pour un « Je ne suis pas si grand sur » l’oubli « », a déclaré Booth à un moment donné, après avoir offert son pardon à un concurrent. Si vous avez plus de temps pour vous amuser oubliable, Red Notice récure OK. »

Réalisé par Rawson Marshall Thurber et avec Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot, Notice Rouge suit un profileur du FBI qui poursuit le voleur d’art le plus recherché au monde et devient son partenaire réticent dans le crime pour attraper un escroc insaisissable qui a toujours une longueur d’avance. Notice Rouge est prévu pour une sortie limitée en salles le 5 novembre 2021, avant de faire ses débuts sur Netflix le 12 novembre 2021.

Sujets : Notice rouge, Netflix, Streaming