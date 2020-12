Avis: Galaxy S21 – Le Smartphone « Oui! Oui! Non! »

Apparemment, le dévoilement du Samsung Galaxy S21 se rapproche. Même à l’avance, de plus en plus de fuites révèlent des détails présumés sur la prochaine génération phare. Et cette information crée pour moi une montagne d’émotions. Comme un film passionnant, il y a un va-et-vient avec chaque nouvelle rumeur. La seule question est de savoir si nous parlons d’un drame avec une fin heureuse ou d’une comédie.

Samsung, qu’est-ce qui ne va pas? Outre le Xiaomi Mi 11 et l’Oppo Find X3 Pro, le Galaxy S21 est en fait l’un des candidats qui pourraient remplacer mon téléphone portable privé dans l’année à venir. Encore et encore, des informations infiltrent qui suggèrent que le Galaxy S21 est un smartphone de classe supérieure qui en vaut la peine. Il y a, par exemple, le nouvel Exynos, qui devrait aplatir son homologue Snapdragon pour la première fois en 2021. Mais pas seulement au niveau des performances: la durée de vie de la batterie du produit phare devrait également être plus longue avec la puce interne de Samsung qu’avec les S20, S10 et Co. Très bien! Oui!

De plus, la vidéo récemment divulguée suggère un nouveau design: la caméra doit briller dans la couleur du cadre du boîtier et enfin se démarquer de la conception presque ennuyeuse de la caméra des smartphones Samsung actuels. On peut s’attendre de toute façon à une qualité photo élevée. Très bien! Oui!

Le Galaxy S21 pourrait être génial, mais …

Tout cela pourrait être si beau, mais sans ces autres rapports de la rumeur. Comme Apple, Samsung se passerait d’un adaptateur secteur. Si vous passez au Galaxy S21 et que vous avez précédemment utilisé un modèle Android sans Quick Charge, vous ne devriez donc pas pouvoir éviter d’acheter un nouveau bloc d’alimentation. Qui appelle désormais « mais Apple fait ça aussi! » Je dis simplement: oui, mais Apple a une norme, le monde Android plusieurs différentes – certains fabricants préparent leur propre soupe ici. Si clairement. Pas bon! Non!

Autre message: Samsung devrait se passer d’un écran incurvé, du moins dans le plus petit Galaxy S21 et le S21 +. C’est précisément cette fonctionnalité qui distingue la série Premium de Samsung pour moi et elle a l’air si magnifiquement immersive lorsque les vidéos passent sur le bord incurvé. De plus, je n’ai toujours pas perdu la joie lorsque les textes ne tombent nulle part lors du défilement sur le bord sinueux. Sur le front, le S21 se distingue difficilement du milieu de gamme Samsung. Pas bon! Non!

Et la dernière rumeur vient maintenant au-dessus de toute l’histoire: après que le dos en plastique du Note 20 n’ait pas été bien accueilli par beaucoup de gens et que le panneau en plastique du S20 FE m’ait également semblé bon marché lors du test, Samsung est censé être toujours en tête de cette tendance. un moyen. Désormais, non seulement le petit S21, mais aussi la version Plus et même le Galaxy S21 Ultra devraient utiliser du plastique! Ce dernier modèle devrait coûter bien plus de 1000 euros. Pas bon! Non!

Plastique: l’arrière du Galaxy S20 FE a l’air chic, mais ce n’est pas le cas (© 2020 COURBE)

D’accord: un dos en plastique peut également avoir l’air précieux et au début à peine se distinguer d’un dos en verre. L’Oppo Reno 4Z l’a déjà montré. Dans le S20 FE, cependant, le plastique ne pouvait pas du tout laisser cette impression de haute qualité. Et j’ai peur que ce soit similaire avec la gamme S21. De plus, le dos en plastique s’est davantage imposé comme une caractéristique de l’entrée de gamme et de la classe moyenne ces dernières années. Alors pourquoi Samsung est-il le seul fabricant à intégrer cela dans la classe supérieure? Encore une fois: pas bon! Non!

Oui! Oui! Noooo!

Sur la base des rumeurs précédentes, le Galaxy S21 (Plus / Ultra) est le Smartphone « Oui! Oui! Non! » Pour moi: De nombreux points de critiques du passé ont été supprimés, mais Samsung a ajouté de nouveaux points négatifs. En fait, la série phare du plus grand fabricant de smartphones au monde devrait convaincre et inspirer. En fin de compte, j’ai peur que la série se polarise plutôt. Neeeeeeeein!

Au moins, je croise les doigts sur le fait que certaines rumeurs se révèlent fausses – juste pour un drame parfait avec une fin heureuse. Vous aussi?