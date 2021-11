Avis aux mélomanes : 3 documentaires sur les chanteurs à ne pas manquer sur Disney+

Courant 2020, la pandémie de coronavirus a contraint les chanteurs à suspendre leurs tournées et de nombreux projets musicaux. De cette façon, concerts en streaming est devenu plus à la mode que jamais. Disney+ est parfait pour cela : dans son catalogue, il conserve 3 bijoux qui mettent en scène les artistes féminines les plus importantes de ces dernières années. Consultez la liste complète et votez pour votre favori !

+ 3 documentaires incontournables sur les chanteurs sur Disney +

3. Plus heureux que jamais : une lettre d’amour à Los Angeles

Billie Eilish s’est avérée être l’une des artistes les plus distinguées de ces dernières années : ses chansons sont en tête des classements mondiaux et ont même été reconnues avec 7 Grammy Awards. A cette occasion, il est venu à Disney + interpréter les chansons de son dernier album Plus heureux que jamais. Elle n’est pas seule : dans le concert exclusif, elle est accompagnée FINNEAS, Los Angeles Children’s Chorus et Los Angeles Philharmonic Orchestra, dirigé par Gustavo Dudamel et le guitariste brésilien Romero Lubambo.

La plateforme propose également un spécial de 30 minutes appelé The Making Of Happier Than Ever : une lettre d’amour à Los Angeles et cela fonctionne comme dans les coulisses du documentaire précédent. Alors que le concert est dirigé par Robert Rodriguez et le lauréat d’un Oscar Patrick Osborne, le matériel bonus coule sous le commandement de David Clair.

2. folklore : séances au studio Long Pond

Taylor Swift est devenu une tendance grâce à sa propre version de l’album Rapporter. Mais si vous cherchez à revoir ses dernières œuvres discographiques, vous ne pouvez pas manquer ce concert intimiste dans lequel il présente les chansons de son album. folklore. Elle est accompagnée de ses coproducteurs Aaron Dessner et Jack Antonoff et se produit en direct avec Justin Vernon en tant qu’invité au studio historique Long Pond dans le nord de l’État de New York.

1. Le noir est roi

Deux classiques s’unissent pour aboutir Le noir est roi, un spécial musical dans lequel l’album visuel de Beyoncé fait référence aux enseignements de Le roi Lion. Le voyage mémorable d’un jeune roi, marqué par la haine, l’amour et la recherche d’identité, est un hommage aux voyages des familles noires à travers le temps. Avec des images saisissantes qui honorent la culture et la tradition, la grande star est chargée de laisser une histoire éternelle sur Disney +.

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été lancé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

