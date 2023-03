Avis aux fans de How I Met Your Mother : Barney Stinson est de retour !

in

Le personnage incarné par Neil Patrick Harris a été un élément central des neuf saisons de la série.

© IMDbNeil Patrick Harris.

Neil Patrick Harris revient sur le petit écran avec son personnage iconique, Barney Stinson. Selon Date limitel’acteur aura un rôle central dans la deuxième saison de How I Met Your Father, la série qui suit le même format que le succès Comment j’ai rencontré votre mèreoù il était pendant neuf saisons.

Le retour de Harris comme Barney va grand : il apparaîtra pour la première fois dans la finale de la mi-saison, prévue fin mars. En outre, hulu Il a partagé des images de sa participation à l’épisode « Froid et froid »où vous pourrez voir à quoi ressemblera sa surprenante apparition.

Dans cet épisode, sophiejoué par l’actrice principale Hilary Duf, va avoir un accident de voiture après avoir laissé un message à sa mère en état de crise. A la surprise des fans, le personnage qui sortira de la voiture accidentée ne sera ni plus ni moins que Barney Stinson.

La finale de mi-saison de Comment j’ai rencontré ton père Il se composera de deux épisodes et sera diffusé le 28 mars. Les adeptes de la série et Neil Patrick Harris Ils ont hâte de voir le retour du célèbre personnage qui nous a laissé tant de moments drôles et mémorables dans Comment j’ai rencontré votre mère. Vous pouvez regarder la série sur Étoile+.

+ Quand est-ce que la finale de la deuxième saison de How I Met Your Father est diffusée ?

Après la finale de mi-saison, Comment j’ai rencontré ton père reviendra avec de nouveaux épisodes le 23 mai et les fans pourront profiter d’un épisode par semaine jusqu’au 11 juillet. La deuxième partie promet de continuer avec la même émotion et le même rire qui ont caractérisé la série jusqu’à présent, avec le plus d’avoir !Barney Stinson!

