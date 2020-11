Avions, trains et automobiles est célébré comme le film ultime de Thanksgiving de 2020

Maintenant que Thanksgiving est arrivé, les Américains célèbrent l’occasion avec un visionnement annuel de la comédie de 1987 Avions, trains et automobiles. Écrit et réalisé par John Hughes, le film emblématique met en vedette Steve Martin et John Candy dans le rôle de deux partenaires de voyage improbables obligés de prendre la route ensemble pendant les vacances de Thanksgiving. En raison de son cadre, il est devenu un incontournable pour de nombreuses familles américaines, beaucoup regardent le film au moins une fois par an pour célébrer les fêtes.

« Joyeux Thanksgiving à tous ceux qui le célèbrent! Il est temps pour la famille et moi de regarder notre projection annuelle du meilleur film de Thanksgiving de tous les temps! Avions, trains et automobiles», écrit un fan sur Twitter, dont un GIF de Candy dans le film.

« Ne sois pas paresseux. Tu dois avoir Avions, trains et automobiles dans au moins deux fois aujourd’hui », dit un tweet en réponse à la programmation télévisée de quelqu’un, y compris le film.

«Mon film préféré de Thanksgiving? Avions, trains et automobiles», écrit un autre fan.« Steve Martin et John Candy au sommet de leur forme. Aussi John Hughes! À l’époque, il était à la hauteur de ses pouvoirs de cinéaste! Un magnifique hommage à John Candy et John Hughes. Joyeux Action de Graces! »

Un autre fan du film a d’autres plans prévus pour la journée, bien qu’il s’assure toujours d’inclure une visionnage du film. Il tweete: « J’ai l’épisode de Thanksgiving de WKRP, Un Thanksgiving Charlie Brown et Avions, trains et automobiles tous sont prêts à regarder aujourd’hui, avec le jeu @dallascowboys. Est-ce que je manque quelque chose ?? «

Mieux encore, la fête de Thanksgiving présente toujours aux nouveaux arrivants le film classique plus de trois décennies plus tard, avec une lecture de tweet: « Je suis très excité de regarder Valeurs de la famille Addams plus tard. J’ai aussi loué Avions, trains et automobiles, que je n’ai jamais vu. C’est moi essayer de tirer le meilleur parti des choses. «

Avions, trains et automobiles a joué Martin en tant que directeur du marketing Neal Page et Candy en tant que vendeur bavard d’anneaux de rideau de douche Del Griffith. Les deux passent trois jours à voyager à travers le pays dans l’espoir de ramener Neal à la maison à temps pour Thanksgiving. À la fois réconfortant et hilarant, le film est universellement acclamé et largement considéré comme l’une des meilleures comédies de tous les temps en plus de servir de meilleur film de Thanksgiving pour de nombreux fans.

Un remake de Avions, trains et automobiles est également en préparation avec Will Smith et Kevin Hart dans les rôles principaux. Bien que les détails complets de l’intrigue ne soient pas clairs, le remake mettra probablement en vedette les deux comme d’étranges compagnons de lit voyageant à travers les États-Unis pendant la saison des vacances. Ayesha Carr écrira le scénario, et un réalisateur n’a pas encore été nommé.

Il y a quelques jours, Martin a tweeté un lien vers un mini-documentaire publié en ligne explorant les images inutilisées de la coupe originale du film. « Prise intéressante sur PTA pour Thanksgiving », dit Martin à propos de la vidéo. La plongée en profondeur détaille les scènes perdues du film à partir de séquences coupées et de pages du script original. Vous pouvez consulter le mini-document ci-dessous, gracieuseté de Hats Off Entertainment. Joyeux Thanksgiving!

Prise intéressante de PTA pour Thanksgiving. Un nouveau documentaire explore « Avions, trains et automobiles » – InsideHook. https://t.co/itCnrDYs7f – Steve Martin (@SteveMartinToGo) 22 novembre 2020

Joyeux Thanksgiving à tous !! OwO Planes Trains and Automobiles est probablement le meilleur film à regarder aujourd’hui! 🤣 Il est temps de faire ce pozole! 🤩 #Joyeux Action de Gracespic.twitter.com/PbWHRZJN3R – Verly OwO ((Ouvert aux commissions)) (@ Verliet427) 26 novembre 2020

Bonne journée des avions, des trains et des automobiles – 6 dollars et mon écrou droit (@_oz___) 26 novembre 2020

Que le premier film de Thanksgiving commence! Avions, trains et automobiles! – Michele Martino (@MicheleMartino) 26 novembre 2020

En ce jour de l’histoire du cinéma, le 25 novembre 1987, le film de Thanksgiving (avions, trains et automobiles) Staring John Candy et Steve Martin sort en salles. # Thanksgiving2020#Action de grâcespic.twitter.com/DCjPjAugkD – ChrisTheDaiyVloger (@ChrisTheDaiy) 26 novembre 2020

Gobble, gobe! C’est Thanksgiving et cette semaine, nous parlons de la tradition préférée de la journée de la dinde d’Alec: les avions, les trains et les automobiles! Venez faire un voyage malheureux avec des salles de bain dégoûtantes, des films de road trip, des angoisses de voyage, ce dont nous sommes reconnaissants cette année! pic.twitter.com/ec5w1RQjNa – Génération Y suis-je Lyke Ce podcast (@YamILykeThis) 26 novembre 2020

