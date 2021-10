Avion! et le réalisateur de Naked Gun s’attaque à Cancel Culture

L’expression « vous ne pouvez pas vous en sortir maintenant » est devenue synonyme de nombreux films comiques des années 80, en particulier ceux tels que Le pistolet nu et Avion! Il est donc tout à fait approprié que David Zucker, réalisateur de ces films comiques et d’autres qui, selon beaucoup, auraient du mal à être tournés dans les temps modernes, prenne le 40e anniversaire de sa parodie de jeu de mots slap-stick des films de catastrophe basés sur les compagnies aériennes pour prendre un coup de feu sur les problèmes d’annulation de la culture et comment il pense que cela étouffe les films comiques. Écrivant sur Commentary, Zucker a expliqué comment certaines scènes d’Airplane! a provoqué des discussions à Paramount sur la suspension d’une sortie pour le 40e anniversaire, car certaines scènes seraient qualifiées d' »insensibles » selon les normes actuelles.

L’une des scènes examinées impliquait deux personnages noirs parlant dans un dialecte qui faisait apparaître des sous-titres à l’écran. David Zucker a dit à propos de la scène : » J’ai perdu le compte du nombre de personnes qui m’ont dit : » Tu ne pourrais pas faire cette scène aujourd’hui. » Mais je me demande toujours, pourquoi pas ? La moitié des gags de cette blague visaient les blancs, étant donné que la traduction de « s- -t » est « golly » – et tout le gag est complété par la femme la plus blanche de la planète, l’actrice qui a joué la maman dans « Leave It to Beaver », traduisant. La partie était impartiale parce que nous nous sommes moqués des deux points de vue. Personne n’a fini par être offensé par cette scène, et tous les publics ont adoré. Ils le font toujours. «

Zucker a poursuivi en expliquant que lorsque Avion! a été faite, le président de la Paramount à l’époque, Michael Eisner, « ne pensait pas qu’il devait censurer, démonter ou microgérer les blagues dans le Avion! script, même ceux qu’il ne comprenait pas. Eisner savait d’une manière ou d’une autre que la comédie nécessite une certaine dose d’imprudence et que les scénaristes et réalisateurs de comédies doivent expérimenter jusqu’à ce qu’ils atteignent la note parfaite où une blague peut éclairer des sujets inconfortables en nous donnant la permission d’en rire. »

Pour la plupart, le réalisateur pense, comme un certain nombre d’autres comédiens qui ont décrié l’annulation de la culture, qu’une grande partie du problème réside dans la façon dont les blagues sont interprétées et, plus important encore, mal interprétées hors du contexte auquel elles sont destinées. « J’admets que leur peur des représailles du public n’est pas tout à fait injustifiée. Il y a un pourcentage très bruyant, bien que faible je crois, de la population qui ne peut pas faire la différence entre Glue Sniffing Joke et Glue Sniffing Drug Problem. Ce sont ces personnes que studio les dirigeants craignent quand ils réfléchissent à deux fois avant de rééditer Avion! à l’occasion de son 40e anniversaire, lorsqu’ils ont mis des avertissements devant Selles flamboyantes, ou lorsqu’ils font pression sur les écrivains pour qu’ils suppriment des blagues qui sont par ailleurs parfaitement offensantes. »

Les commentaires de Zucker font presque écho à la position adoptée par Seth McFarlane, qui a fait carrière dans la réalisation de films et d’émissions de comédie qui « ne seraient jamais tournés ces jours-ci », et Ricky Gervais, qui a une opinion de longue date et vocale qu’il y a une grande différence entre une blague en contexte et la façon dont certaines personnes choisissent d’ignorer le contexte pour choisir le morceau dont ils veulent faire un problème.

Bien qu’il semble parfois qu’il y ait un tollé général tous les jours à propos de quelque chose qui fait son entrée dans un film que certains pensent être mal – et pas seulement limité à la comédie, par exemple la récente pétition appelant à des scènes de pompiers tués par Michael Myers dans Halloween tue être retiré du film – il s’agit principalement d’avoir un point de vue beaucoup plus facile devant des millions de personnes sur les réseaux sociaux qu’il y a 30 ans, et un millier de partages sur Twitter peut sembler énorme jusqu’à ce qu’il est mis dans le contexte d’être parmi des millions qui ont regardé la même chose et n’ont pas eu de problème avec cela.

Zucker a poursuivi en disant : « Aujourd’hui, nous sommes confrontés à des pressions sociales et politiques qui déchirent notre pays et nos familles. Non pas que je ne puisse pas me passer de certains membres de la famille de toute façon, mais le fait est que nous vivons dans le période la plus scandaleuse de notre histoire récente, lorsque le besoin d’humour est le plus grand, et pourtant nous semblons perdre notre capacité à rire de nous-mêmes et de notre monde. La vérité est que je ne comprends toujours pas tout à fait pourquoi il y a un problème à faire une blague qui fait rire le public, même si elle est légèrement offensante. Pourquoi s’adresser à la minorité qui est indignée alors que la plupart des gens semblent encore avoir envie de rire ? »

Il a conclu : « Nous sommes dans une urgence comique. Si nous continuons sur cette voie, aucun premier intervenant ne pourra nous aider. L’humour sera réduit à cinq secondes, les mèmes anonymes sur Internet, et la comédie cinématographique sera réduite à pablum. Oh, attendez. C’est là que nous en sommes maintenant. » Cette nouvelle arrive en premier de Commentary.org.

Sujets : Avion, The Naked Gun