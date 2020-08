AVIF, un format d’image nouvelle génération pour le Web, devra faire la queue derrière WebP

WebP est sur le point de remplacer JPEG et PNG comme la meilleure image à utiliser sur le Web grâce à Safari 14 qui le supporte enfin. Cependant, un format d’image encore meilleur, AVIF, cherche déjà à le remplacer.

Il y a dix ans, Google a dévoilé un format d’image open source appelé WebP. Le nouveau format peut réduire considérablement la taille des fichiers des images sans perte de clarté visuelle, et il prend entièrement en charge la transparence. WebP est le parfait successeur des formats d’image JPEG et PNG.

Dix ans plus tard, très peu de développeurs Web l’utilisent. En effet, alors que tous les autres navigateurs ajoutaient la prise en charge de WebP, Apple refusait obstinément d’ajouter la prise en charge de WebP à WebKit (Safari). C’est, jusqu’à maintenant.

Apple a révélé dans ses notes de version de Safari 14 Beta qu’il ajoutait enfin le support WebP. Cela signifie que lorsque iOS et iPadOS 14 et macOS 11 sortiront à l’automne 2020, tous les principaux navigateurs sur mobile et ordinateur de bureau prendront en charge WebP.

Prise en charge du navigateur WebP

Cela peut prendre encore au moins un an ou deux avant que les webmasters puissent commencer à utiliser exclusivement les images WebP. Cela dépendra principalement du pourcentage de navigateurs compatibles WebP qui visitent le site. Les sites peuvent également utiliser une technique qui fonctionne pour tous les navigateurs modernes d’aujourd’hui s’ils veulent passer à l’utilisation de WebP maintenant.

La première option, qui est la plus simple, consiste à utiliser l’outil d’optimisation d’image polonais de Cloudflare. Cloudflare convertira automatiquement JPEG et PNG en WebP et les servira aux navigateurs qui le prennent en charge. Cependant, supposons que vous préfériez avoir un contrôle total sur les images diffusées par le site. Vous pouvez utiliser le picture élément et srcset attribut pour fournir plusieurs formats d’image en fonction de la compatibilité du navigateur.

AVIF est supérieur à WebP

L’innovation continue de dépasser les normes des navigateurs. Alors que le format d’image WebP vieux de dix ans est en passe de devenir un standard, il existe enfin un nouveau format d’image, AVIF, qui offre des performances encore meilleures.

Daniel Aleksandersen, développeur et éditeur de Ctrl Blog, a testé AVIF contre des images WebP et JPEG. Il a conclu que «AVIF a surpassé à la fois JPEG et WebP pour chaque image du test.»

AVIF avait un meilleur taux de compression que WebP

Comme WebP, le format AVIF a probablement plusieurs années avant d’être adopté par tous les principaux navigateurs. Il n’est actuellement pris en charge que par Chrome.

Prise en charge du navigateur AVIF

Contrairement à WebP, le format AVIF a l’intérêt de grandes entreprises comme Netflix et Facebook, qui peuvent faire pression sur Apple pour qu’il le supporte dans Safari le plus tôt possible. Apple peut également y réfléchir sérieusement car AVIF prend en charge les couleurs HDR.

En février 2020, Netflix a expliqué pourquoi ils souhaitaient qu’AVIF devienne une norme de format d’image sur le Web. Ils ont fourni de nombreux exemples visuels qui ont montré comment AVIF était un format d’image préféré par rapport au JPEG.

Image originale

Image convertie en JPEG avec une taille de fichier de 13939 octets

Image convertie en AVIF avec une taille de fichier de 4176 octets

Espérons que AVIF ne prendra pas dix ans pour être adopté par tous les principaux navigateurs comme il l’a fait pour WebP. Quoi qu’il en soit, les webmasters peuvent désormais utiliser le format d’image AVIF en utilisant le même srcset attribut utilisé dans l’exemple précédent pour WebP.

