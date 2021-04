Avez-vous un smartphone Huawei? Activez le mode confort des yeux pour éviter la fatigue oculaire

Activez le mode confort des yeux sur votre smartphone Huawei

La vérité est que nous passons généralement de nombreuses heures devant notre smartphone tout au long de la journée, qu’ils parlent sur WhatsApp, naviguent sur les réseaux sociaux, répondent aux e-mails et même jouent à des jeux vidéo.

Cela peut assécher nos yeux et nous retrouver avec une fatigue oculaire, une sensation qui d’ailleurs est vraiment désagréable. Heureusement, les smartphones modernes ont de plus en plus de fonctions. parmi lesquels se distinguent les modes de repos.

Huawei est l’une des sociétés qui équipe ses smartphones de ce mode, donc si vous souhaitez activer le mode dit « Repose-yeux », vous n’aurez qu’à suivre ces étapes simples.

Comment activer le mode confort des yeux sur un smartphone Huawei

Le but du mode Eyesight sur les terminaux Huawei est de réduire efficacement la lumière bleue et d’ajuster l’écran pour afficher des couleurs plus chaudes. Cela signifie que nous sommes en mesure de soulager la fatigue visuelle et donc de protéger nos yeux..

Pour activer ce mode, nous pouvons procéder de différentes manières, bien que tous soient vraiment simples à exécuter.

D’un côté, nous allons ouvrir Paramètres -> Affichage -> Dégagement oculaire -> Activer. L’icône du mode Confort des yeux s’affiche sur la barre d’état.

Une autre façon de procéder est la suivante. En faisant glisser la barre d’état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification et une fois terminé, élargir le panneau de raccourcis pouvant activer ou désactiver ce mode rapidement et sans avoir à entrer dans le menu Paramètres

Mais attention car on peut également activer le mode Repose-yeux à des heures prédéfinies, c’est-à-dire, par exemple, tous les jours à une heure précise. Il suffit d’aller dans Paramètres -> Affichage -> Repose-yeux -> Programmé -> Heure de début et de fin.

Enfin et surtout, nous pouvons également régler la température de l’écran en mode confort des yeux. Une fois ce mode activé, il peut être ajusté grâce au contrôle de la température de couleur pour afficher des couleurs plus froides ou plus chaudes.

Vous passez plus de temps avec votre mobile: vous pouvez donc régler la lumière bleue que vous recevez

En plus de configurer ce mode pour être moins fatigué lors de l’utilisation du smartphone, Huawei propose ces conseils pour protéger notre vue:

Reposez vos yeux pendant 10 minutes pour chaque demi-heure d’utilisation du téléphone.

pour chaque demi-heure d’utilisation du téléphone. Pendant que nous nous reposons, regarder vers un point éloigné pour ajuster les muscles de concentration et éviter la fatigue.

