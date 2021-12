Et juste comme ça, la baguette Fendi est de retour.

Molly Rogers et Danny Santiago, les créateurs de costumes pour « Et juste comme ça… », ont promis des œufs de Pâques dans la série suivante et ils ont certainement tenu leurs promesses ! Dans l’épisode le plus récent, diffusé en première sur HBO Max le jeudi 16 décembre, les fans aux yeux d’aigle ont pu repérer une explosion du passé sous la forme d’un accessoire emblématique extrait des archives.

L’écrivain et animateur de podcast Evan Ross Katz a immédiatement repéré l’œuf de Pâques, partageant un côte à côte sur Instagram qui dépeint le retour de l’emblématique baguette Fendi à paillettes violettes de Carrie.

« Tout est dans les détails ! la légende du message lu. « Vingt et un ans après que Carrie a été agressée sur Jersey Street à Soho (« Donnez-moi votre sac. est réapparu dans le dernier épisode de ET JUSTE COMME ÇA, signifiant le retour de Carrie à la maison.

Parker elle-même a été étonnée que les téléspectateurs aux yeux d’aigle attrapent l’œuf de Pâques, commentant la publication: « Mec, tu es bon !!! X »

Le dernier épisode de « And Just Like That… » a vu non seulement le retour de la baguette Fendi, mais aussi Natasha Naginsky (Bridget Moynahan), l’ex-femme de M. Big.

Carrie a initialement enfilé ce sac scintillant lors du 17e épisode de la troisième saison de « Sex and the City ». Dans l’épisode, intitulé à juste titre « What Goes Around Comes Around », Carrie pense que son « équilibre cosmique » est de travers à cause d’une série d’événements malheureux, selon HBO.

Dans l’épisode de 2003, Natasha s’est cassé la dent en chassant Carrie de son appartement partagé avec Big après avoir surpris les deux en train d’avoir une liaison. Malheureusement pour Carrie, le karma a commencé à partir de là. Après l’incident avec Natasha et Big, Carrie se fait agresser et se fait voler sa baguette Fendi et ses talons Manolo Blahnik.

Sarah Jessica Parker dans le rôle de Carrie Bradshaw dans l’épisode « What Goes Around Comes Around », diffusé en octobre 2000. HBO

Deux décennies plus tard, les deux femmes ont pu obtenir une fermeture après que Carrie a appris que Big avait laissé à son ex-femme une somme de 1 million de dollars dans son testament après sa mort dans le premier épisode. Après n’avoir pas réussi à entrer en contact avec Natasha (et avoir été bloquée par elle sur Instagram au cours du processus), Carrie parvient à la retrouver, mais se voit refuser la possibilité de lui parler dans son bureau. Plus tard dans l’épisode, les deux se rencontrent par accident dans un café. Leur rencontre maladroite commence de manière hostile, mais en fin de compte, ils sont tous les deux capables d’obtenir la fermeture dont ils ont besoin pour passer à autre chose.

Peu de temps après, la baguette Fendi revient. Les fans ont un bref aperçu du sac violet scintillant dans toute sa splendeur alors que Carrie sort de sa voiture devant son immeuble avant de décider de se rendre dans son ancien appartement de l’Upper East Side.

Cependant, ce n’est pas la première fois depuis la diffusion de l’épisode original que Parker trimballe le sac à paillettes. En 2019, l’acteur a fait une apparition dans une campagne Fendi centrée sur la baguette alors qu’elle faisait son retour dans le grand public.

À la toute fin de la publicité, Parker embrasse sa Carrie intérieure alors qu’elle marche dans les rues de New York avec le sac violet en bandoulière.

« Madame, j’ai besoin de ce sac ! » a dit un admirateur, auquel Parker a répondu à la Carrie : « Oh, ce n’est pas un sac. C’est une baguette.

Fendi vend actuellement une réédition de la version originale de la page de la collection automne/hiver 1999-2000, qui coûte 4 300 €.

