Avez-vous reçu un message sur WhatsApp qu’Adidas vous donne pour la journée de la femme? C’est une arnaque

Les escroqueries en ligne se répandent maintenant Whatsapp à un rythme de plus en plus rapide et en profitant d’opportunités spécifiques. C’est le cas du journée de la femme, à laquelle une arnaque utilisant le nom de la marque de chaussures Adidas est accrochée: comme de nombreux utilisateurs en Italie et à l’étranger l’ont désormais signalé, un message se répand sur la plateforme de messagerie prometteuse chaussures gratuitement à l’occasion de l’anniversaire, mais ce n’est en fait rien de plus qu’une tentative de fraude.

L’arnaque sur WhatsApp

L’arnaque WhatsApp d’Adidas free for Women’s Day a été évoquée pendant quelques jours à l’étranger, alors qu’ici l’arnaque semble avoir été importée juste en correspondance de la fête. L’essentiel ne change pas: les victimes désignées reçoivent une lettre sur la plateforme de messagerie dans laquelle elles sont informées qu’elles ont la possibilité de recevoir des chaussures gratuites avec la marque de la célèbre multinationale allemande. Tout ce qui doit être fait – dit le message d’escroquerie – est de suivre le lien ci-joint pour participer au tirage au sort. À l’autre extrémité du lien se trouve un site conçu pour ressembler à une page Web institutionnelle Adidas: à l’intérieur, les visiteurs sont invités à remplir certains champs avec vos données personnelles, et de le faire en quelques minutes afin de ne pas manquer l’opportunité de gagner le prix.

Le faux site Web d’Adidas

Tous les éléments sont conçus pour inciter les victimes à tomber dans le piège: du prix promis qui revendique un marque bien connue et apprécié dans le monde entier jusqu’à référence à l’actualité, avec la mention d’un jour férié de ces jours; le coup final est là demande d’agir rapidement, qui pousse à mettre de côté les doutes et les perplexités.

Un rapide coup d’œil à l’adresse Web qui apparaît dans la barre d’URL révèle que l’adresse n’est pas exactement celle du constructeur allemand, mais un adidas.mx-top beaucoup plus suspect. Les données sensibles saisies par les utilisateurs sur le site sont en somme collectées par des individus n’ayant rien à voir avec Adidas; il va sans dire qu’il n’y a même pas une ombre de prix et de tirages au sort.

