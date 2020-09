Avez-vous eu un accident de voiture? Respectez les délais légaux à respecter!

Les victimes d’accidents de la route doivent connaître les délais légaux à respecter. Le non-respect de ces délais peut avoir des conséquences en termes de droits et devoirs dans la relation entre les blessés et les responsables civils et pénaux d’accidents de la route, il est donc important de faire attention aux principaux délais à respecter.

Ainsi, en ce qui concerne les délais légaux à respecter par la personne blessée / blessée, réclamation à la compagnie d’assurance il doit être fait dans un délai de 8 jours, à compter de la date de l’accident, sous peine d’être responsable des pertes et dommages.

De plus, dans le cas de Dépôt de plainte pénale il devra être effectué jusqu’à 6 mois à compter de la date de la blessure / accident.

Enfin, en cas de Action civile le délai légal de dépôt est de 3 ans à compter de la date de l’accident de la route ou éventuellement de 5 ou 10 ans, si l’illégalité ayant donné lieu à l’accident constitue un délit (lésions corporelles graves ou mort).

Il est important de noter que l’expiration de ces délais entraîne la perte du droit à réparation de la partie lésée.

Délais légaux à respecter par l’assureur

Dans le cas des compagnies d’assurance, il existe également des obligations en termes de délais à respecter. Alors le Premier contact avec la victime cela doit être fait dans les 2 jours ouvrables. L’assureur, dès que l’accident est signalé, doit, dans un délai de 2 jours, prendre contact avec les personnes lésées indiquées dans ledit rapport en prenant acte de leur identification, blessures et pertes. Vous devez immédiatement planifier les étapes nécessaires pour déterminer les responsabilités et être en mesure de prendre position à leur sujet.

Quant à Compétence, ils doivent être effectués entre 10 et 22 jours ouvrables à compter de la date de l’accident. L’atelier peut être indiqué par l’assureur, inclus dans la liste des ateliers recommandés, qui peuvent ou non être acceptés par la personne lésée, propriétaire du véhicule.

Une fois cette diligence réalisée, l’assureur doit mettre à la disposition du lésé, dans un délai de 4 jours ouvrés, le rapports d’experts.

Quant à la position par rapport à responsabilité pour les dommages matériels devra être communiqué dans les 30 jours, alors qu’en ce qui concerne des lésions corporelles cette même position doit être communiquée dans les 45 jours à compter de la date à laquelle la réclamation est faite s’il y a déjà un congé clinique et que le dommage est pleinement quantifiable.

Concernant la présentation de la proposition provisoire il doit être communiqué dans les 45 jours suivant la demande d’indemnisation. Cependant, si la victime est toujours en sinistre et que le dommage n’est pas entièrement quantifiable, la prise en charge par la compagnie d’assurance «prend la forme d’une proposition provisoire, dans laquelle elle nomme spécifiquement les montants relatifs aux dépenses déjà engagées et au préjudice qui en résulte. périodes d’incapacité temporaire déjà passées ». (paragraphe a), paragraphe 2, art. 37 de la DL 291/2007 du 21 août).

Il est également important de garder à l’esprit que jusqu’à 20 jours après l’accident, l’assureur doit informer la victime de son intention de faire une réclamation. Examen d’évaluation des dommages corporels. Si la partie lésée n’a présenté aucune demande d’indemnisation, ce délai est de 60 jours.

Après ledit examen, l’assureur doit, dans les 10 jours, mettre le résultat dudit examen à la disposition de la personne lésée, et doit également fournir le dossier clinique de la victime.

Responsabilité assumée, l’assureur dispose de 8 jours ouvrables pour faire Paiement. Cependant, cette obligation est relative, puisque, en règle générale, les valeurs proposées par les assureurs doivent être analysées et discutées par ceux qui ont l’expérience et les connaissances techniques en la matière, qui peuvent conseiller la victime si l’indemnisation est juste et correctement calculée par rapport à le dommage réel subi.

Note importante: a Rito Advogados, conseille à toutes les victimes et aux membres de leur famille de toujours recourir à des avocats spécialisés et de ne jamais, à aucun moment, tenter de résoudre leur situation par leurs propres moyens ou d’accepter les sommes avancées pour règlement. Le montant des dommages-intérêts peut augmenter considérablement lorsque le cas est correctement discuté et étudié par un avocat spécialisé.

Non-respect des délais – conséquences

Les conséquences pour les parties lésées en cas de non-respect des délais peuvent entraîner la perte définitive du droit à l’indemnisation, et pour cette raison, il est extrêmement important de fournir des conseils d’experts sur ce qui doit être fait et à quel moment, pour garantir la juste couverture des droits respectifs.

Parfois les blessés / blessés attendent que les assureurs les contactent pour être indemnisés, mais, bien qu’il s’agisse d’une obligation légale qui incombe à ces derniers, c’est la victime et la victime de l’accident de la route qui a droit à d’être indemnisé du préjudice qu’il est également du devoir de réclamer de l’indemnité qui lui est due, sous peine d’en perdre le droit.

Accident à l’étranger

Si l’accident de la route s’est produit en dehors du Portugal, mais que la loi portugaise est applicable, les délais à respecter sont ceux déterminés par ce dernier, auquel cas il peut y avoir une prolongation des délais, qui doit être dûment justifiée par l’assureur concerné.

Cet article a été rédigé par le cabinet Rito Advogados, spécialisé en droit des assurances et dans la demande d’indemnisation des accidents de la route. Il autorise sa publication à titre informatif uniquement à la demande du magazine Turbo.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂