Avez-vous dit au revoir à Marvel ? Tom Holland ne veut pas rester Spider-Man

Le monde parle en ce moment de la deuxième bande-annonce de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, qui nous a laissé de nouveaux moments intéressants pour ce que nous verrons enfin le 17 décembre en salles. En quelques heures, de nouvelles déclarations de Tom Holland qui montrent une fois de plus ses intentions de ce qu’il veut faire après ce film.

Les fans de Univers cinématographique Marvel Ils se préparent pour ce qui sera un événement unique, alors que le multivers arrivera sur grand écran avec l’un de leurs super-héros préférés. Les ingrédients qui rendent le film incontournable, c’est qu’on aura les retours de Docteur Octopus, Electro, Green Goblin, Sandman et Lizard comme les grands méchants, en attendant des nouvelles des versions de Peter Parker de Tobey Maguire et Andrew Garfield, qui ont peut-être été confirmées par une erreur.

+ Tom Holland quittant le MCU ?

Comme nous savons, l’acteur met fin à son contrat avec Sony après la sortie de ce film, il n’est donc pas encore défini s’il continuera à être Spidey dans la franchise. A l’époque, il a dit que ce sera la première fois que vous n’aurez pas d’accord avec qui que ce soit, alors il pense retourner dans sa famille : « Je vais rentrer chez moi et voir où le vent m’emmène ». Il y a quelques jours, il parlait de son éventuel remplacement et maintenant il fait des déclarations dans le même sens.

Dans une conversation avec le Magazine GQ, À M assuré: « Peut-être qu’il est temps pour moi de passer à autre chose. Peut-être que la meilleure chose pour Spider-Man est qu’ils fassent un film de Miles Morales. ». C’est la première fois que son intention d’abandonner le costume du héros est clairement exprimée, bien qu’il ait également déclaré : « Si je joue à Spider-Man après 30 ans, j’ai fait quelque chose de mal ». Il a actuellement 25 ans, mais pour l’instant la décision finale sera communiquée le moment venu.

Pendant ce temps, au cours de la semaine dernière, des rumeurs intéressantes ont circulé au sujet d’un plan visant à Marvel et Sony pour que le personnage continue avec plus d’aventures dans une trilogie à venir et dans une série de trois saisons sur Disney +, bien que cela n’ait pas encore été officialisé. Tom Holland Il a des millions de fans qui veulent le voir plus longtemps dans le MCU, mais tout indique qu’il peut clore son histoire dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

