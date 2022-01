Avez-vous des parents argentins? Jake Gyllenhaal est lié à une personnalité politique

Des cas qui sont encadrés dans le « croire ou casser » vient une connexion inhabituelle qui unit Jake Gyllenhaal avec un personnage argentin. L’acteur qui faisait partie de la Univers cinématographique Marvel (MCU) et cette année c’est devenu 2021 c’est devenu une tendance en raison du court de Taylor Swift, Trop bien, il pourrait avoir des racines en Amérique latine. Ceci est compris à partir d’une comparaison qui a eu lieu dans Twitter.

Le journaliste Ramiro Outeda partagé dans Twitter une photo dans laquelle le protagoniste de Donnie Darko avec une personnalité politique qui a vécu jusqu’à la fin des années 30. Il s’agit de Lisandro de la Torre, qui était Sénateur National et en 1916 sont venus disputer la Présidence de la Nation qu’ils ont consacrée à Hipólito Yrigoyen avec plus de 47% des voix. De la Torre est arrivé à la troisième place avec environ 18%.

Dans la publication faite en Twitter tu peux voir Gyllenhaal avec une barbe et une coupe semblable à celle de l’homme politique argentin. De plus, le profil des deux favorise la similitude, ainsi que la décision de choisir une photographie en noir et blanc. Près de 300 utilisateurs du réseau social sont d’accord avec la position du journaliste et le constat inhabituel qui relie deux personnages qui, en aucun cas, sont liés.

Deux films à ne pas manquer si vous aimez Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal C’est l’un des comédiens les plus talentueux de sa génération, qui se trompe rarement lorsqu’il s’agit de choisir ses rôles. Il suffit de regarder son CV pour comprendre que presque toutes (ou toutes) les productions qu’il a titrées sont de grandes histoires. Le dernier arrivé était le coupable, qui a été créée en Netflix en 2021 et axé sur un officier qui exerce des fonctions d’opérateur 911 et répond à un appel qui semble être un enlèvement. 100% de la tension de ce thriller (un refaire d’un film danois) tombe sur les épaules de Gyllenhaal qui est dans le cadre tout le temps et est vu interagir avec des voix au téléphone.

Si ce que vous recherchez est une production plus ancienne de sa carrière, vous pouvez voir Les prisonniers, un film de Denis Villeneuve. Ils interviennent également dans la production Hugh Jackman Oui Paul Dano, et l’histoire est centrée sur la mystérieuse disparition de deux enfants qui fait l’objet d’une enquête par officier Loki (Gyllenhaal) qu’après sa brève progression, fait le père d’un des enfants (Jackman) prendre des mesures en la matière et décider de rendre justice de votre propre main. Vous pouvez voir le film dans Amazon Prime Vidéo.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂