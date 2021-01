Avez-vous déménagé à Telegram? Apprenez à connaître ces fonctions musicales dans l’application mode | 45S

Après l’erreur fatale de WhatsApp essayant de mélanger les informations de ses utilisateurs avec celles gérées par Facebook et Instagram, des millions de personnes ont migré vers Télégramme. Puis ils sont tombés sur une application totalement différente, avec des avantages et des inconvénients. Du côté négatif, il n’a pas de statut, il sera donc plus difficile d’informer vos amis que vous buvez ou d’envoyer des indices très directs.

Du côté le plus gentil, cette application apporte une série de fonctions qui peuvent servir les amateurs de musique. Par conséquent, ci-dessous nous listerons ceux que nous avons pu trouver.

Rejoignez des groupes de musique

Cette première est la plus simple et n’est pas exclusive à la musique. L’un des grands avantages de Telegram par rapport à WhatsApp est que vous pouvez rejoindre des canaux pour recevoir des informations et discuter de sujets spécifiques, tels que la nourriture, le sport et – évidemment – la musique.

Au fait, depuis que nous en avons parlé, Nous vous recommandons de rejoindre notre chaîne Telegram. Cliquez simplement ici (t.me/45secondes.fr) et vous vous tiendrez au courant de toute l’actualité du rock et des genres associés. Vous pouvez également participer à nos débats et sondages sur les controverses de l’industrie.

Lecteur de musique

Si vous n’aimez pas les services musicaux de diffusion comme Spotify ou iTunes et le lecteur par défaut de votre téléphone ne vous convainc pas non plus, Telegram vous propose un lecteur de musique. Pour l’activer, il vous suffit de vous envoyer les fichiers MP3, sélectionnez-en un et les commandes pour avancer ou reculer la piste apparaîtront.

Ce lecteur n’est pas non plus un gros problème, mais il inclut des options élémentaires comme la lecture en boucle ou le mode aléatoire. Cela peut ne pas sembler très pratique, mais attendez car avec les fonctions suivantes, vous pourriez trouver plus utile.

Trouvez la vidéo que vous recherchez sur YouTube

Nous entrons dans le domaine des bots. Conscient que les gens sont très paresseux pour changer d’application pour partager une vidéo, quelqu’un a eu l’idée de créer un bot qui permet des recherches sur YouTube dans le confort du chat.

Pour accéder à cet assistant, vous devez cliquer sur la loupe qui apparaît sur l’écran de discussion Telegram, tapez @Youtube et sélectionnez le bot. Aussi simple que cela.

Téléchargez l’audio d’une vidéo YouTube

Ce bot est un peu délicat, et en tant que support musical qui reconnaît les efforts des artistes, nous vous recommandons de ne pas l’utiliser pour pirater de la musique – clin d’oeil, clin d’oeil. Si tout à coup un couverture vous l’aimez beaucoup et vous avez envie de l’écouter quand vous êtes sans internet, mais il n’est disponible que sur YouTube, c’est votre chance.

Suivez la même procédure qu’avec le bot précédent, mais cette fois, tapez dans le moteur de recherche @YTaudiobot. Avec cela, vous pouvez télécharger l’audio de n’importe quelle vidéo YouTube. Maintenant que vous connaissez le secret, veuillez l’utiliser à bon escient.