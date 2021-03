Avez-vous déjà eu une paralysie du sommeil ou une catalepsie?

La paralysie du sommeil survient lorsqu’une personne se réveille, mais son cerveau n’est pas encore lié neurologiquement à ses mécanismes d’action corporels. Cela se produit quelques instants avant de se réveiller ou de dormir. Les gens encore dans un état de torpeur, sont généralement angoissés en se percevant comme des prisonniers dans leur propre corps immobilisé. Parfois, ils essaient de crier, mais ils ne peuvent pas faire de bruit, ils essaient de bouger, mais rien ne se passe.

Lorsqu’on ne sait pas encore que cet état ne dure que quelques secondes et que la plupart des gens n’ont certainement pas encore cette sagesse, beaucoup d’agonie et de souffrance finissent par se produire pendant ces brèves périodes. Dans ces moments, la meilleure idée est de profiter et d’observer attentivement les sensations et l’environnement dans lesquels nous nous trouvons. Avec une conscience à moitié ici et à moitié là, ce phénomène, bien qu’il se produise chaque nuit avec nous tous avant de nous réveiller, est rarement vécu consciemment.

Quand il n’y a pas de connaissance, la situation est très inquiétante, car tout le corps est littéralement paralysé et la conscience n’est pas capable de faire un seul mouvement. Il arrive que lorsque l’on se réveille ou presque endormi, en plus de la paralysie, il y a encore d’autres sensations diverses. Entre l’état de sommeil et de veille, avec une perception très altérée, il est courant d’entendre des sons, des sirènes, des voix et de voir des images qui peuvent assez effrayer les sans méfiance.

La chose importante à savoir est que cet état n’offre aucun type de danger et qu’il peut servir de portail à ceux qui sont attentifs et calmes, pouvant activer des rêves lucides ou des rêves transcendants. Pour cela, l’exercice pendant ces moments est de se calmer, en essayant de surmonter toute peur. A partir de là, percevez le corps, la respiration et commencez à imaginer une cible dans un scénario où vous voulez être avec une conscience active.

Dans la vision spirituelle, le terme utilisé pour ce type de paralysie brève, qui survient avant le réveil ou même lorsque l’on est sur le point de s’endormir, est la catalepsie projective. Selon cette compréhension, ce serait la prise de conscience de la transition du corps physique au corps spirituel et vice versa.

Même ensemble et même indépendamment, il y a parfois aussi une sensation de vibration qui traverse tout le corps comme s’il s’agissait d’une sorte de courant électrique. Beaucoup d’individus qui pratiquent des techniques pour expérimenter le voyage astral bien connu, ou expérimenter en dehors du corps, activent cet état comme un signe avant-coureur de l’éveil « de l’autre côté ».

Je pense que ces mouvements sont des changements de perceptions que nous pouvons tous avoir et apprécier sans crainte, tant que nous savons qu’ils sont susceptibles de se produire et que, à partir de là, nous pouvons en profiter pour nous connaître de plus en plus différemment que d’habitude ce qu’on nous a appris dans le monde occidental, de manière très réduite autour de l’univers des rêves.

Aujourd’hui, la physique quantique ouvre l’esprit de beaucoup à de nouvelles perspectives existentielles. D’autres cultures ont dicté ces possibilités depuis longtemps, mais elles ont toujours été considérées comme primitives … Vraiment?