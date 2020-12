Avez-vous besoin de recharger les batteries? Il appelle le robot Volkswagen!

Parce que, pour la mise en œuvre réussie du véhicule électrique, un réseau de charge non moins innovant est également nécessaire, Volkswagen vient d’annoncer les bornes de recharge les plus captivantes. Et ça, il faut ajouter, fait même tout seul!

Pariant sur un rôle de premier plan dans la mobilité électrique, Volkswagen cherche désormais à être présent dans tous les domaines et aspects liés au véhicule électrique (VE). Également, via Volkswagen Group Components, une société qui, au sein du groupe, est responsable des solutions de recharge de batteries.

D’ailleurs, c’est cette même société qui vient d’annoncer le premier prototype d’une borne de recharge … robot. C’est vrai: un robot! Et c’est aussi une évolution d’un système identique présenté il y a environ un an, et qui se veut une contribution à la mise en œuvre à long terme du transport électrique.

Quant à cette nouvelle station de recharge robotisée, Volkswagen Group Components révèle qu’elle est capable de répondre aux appels via app ou à travers le infodivertissement du véhicule. Car, une fois appelé, c’est le robot lui-même qui se déplace, avec son unité de stockage, jusqu’à l’endroit où se trouve le véhicule; et tout cela sans aucune intervention humaine!

Selon la société, le robot ne se rend pas seulement à la voiture, il ouvre également la porte de la prise de charge du véhicule et connecte le câble. Ensuite, une fois les batteries chargées, débranchez la prise elle-même, puis retournez aux bornes de recharge pour rétablir l’alimentation fournie.

Dans le communiqué maintenant publié, Volkswagen Group Components ne révèle cependant pas la capacité de stockage maximale du robot. Bien que et parce qu’il s’agit d’un prototype pour le moment, il est prévisible que l’entreprise le fera à un stade plus précoce du processus de développement.

Enfin, il est important de dire que ce robot de recharge de véhicules électriques n’est qu’une des nombreuses solutions que l’entreprise en question développe, en vue d’affirmer la mobilité électrique.

