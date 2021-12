Avez-vous attrapé l’œuf de Pâques de Miles Morales dans Spider-Man: No Way Home?

Week-end d’ouverture pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison est venu et reparti, et avec lui, des records incroyables ont été battus. Le film en est encore à son premier week-end, donc beaucoup d’autres pourraient changer, mais le film va certainement dans la bonne direction. Comme vous pouvez l’imaginer, le film est plein d’œufs de Pâques et de toutes sortes de bonté Spidey. Il y a un petit œuf qui a sauté de l’écran, et il s’agissait d’une référence à un favori des fans. Attention : la suite de cet article contient des spoilers.

Avec Andrew Garfield et Charlie Cox maintenant confirmés comme étant les enfants-affiches des accords de non-divulgation, d’autres retours en arrière étonnants ont été observés dans Pas de chemin à la maison. En fait, l’un des principaux points du film était la façon dont les différents Spider-Men ont fait amende honorable avec certains de leurs rivaux les plus passionnés. Par exemple, Tobey Maguire et Alfred Molina ont vécu un moment d’expiation émouvant l’un avec l’autre. De même, Andrew Garfield et Jamie Foxx ont vécu un moment similaire. Au lendemain du trio de wall crawlers qui a abattu un Electro extrêmement puissant, Andrew’s Spider-Man a une douce conversation avec Max Dillon de Foxx. C’est cette interaction qui a un aperçu particulièrement significatif de l’un des personnages les plus aimés de Marvel, Miles Morales.

Peu de temps après sa défaite, Max est capable de regarder le Spider-Man 3 d’Andrew Garfield non masqué et dans un échange légèrement humoristique, il a déclaré qu’il avait un visage jeune, mais il était surpris de ne pas être noir. Il a en outre commenté que la façon dont il aidait toujours les pauvres, il supposait simplement que sous le masque était un enfant noir. Il a même pris sa nouvelle connaissance du multivers et l’a appliquée, affirmant qu’il devait y avoir un Spider-Man noir là-bas. Il s’agit d’une référence directe à Miles Morales et au rôle du personnage en tant que Spider-Man. La référence fait deux fois que les Miles sont référencés dans le Retour à la maison trilogie. Le premier était en Retour à la maison lui-même dans une scène supprimée où le personnage de Donald Glover, Aaron Davis, fait référence à son neveu comme « Miles ».





Le commentaire de Max Dillon peut ne pas signifier grand-chose dans l’ordre général des choses, mais il ne sait pas que Earth-616 n’a pas à aller loin pour son Spider-Man noir. L’appel téléphonique d’Aaron Davis, scène supprimée ou non (dans le film lui-même coupé, il fait référence à son neveu, le laissant sans nom) confirme directement Miles Morales dans le MCU actuel. Remarque, je l’appelle ici MCU car à l’époque Retour à la maison est sorti, le multivers n’existait pas. De plus, le terme s’applique toujours aux événements qui se produisent directement uniquement sur Terre-616, tels que l’existence générale de Miles.

Le commentaire peut grandement contribuer à la mise en place de futurs films. Récemment, Sony a annoncé qu’ils étaient intéressés à faire Homme araignée 4, 5 et 6. La scène du générique de fin établissant essentiellement une sorte de personnage de Venom à venir, il y a fort à parier qu’un Peter Parker désormais anonyme pourrait demander de l’aide et même jouer le rôle de mentor pour un jeune Miles Morales. Il faudra encore quelques années avant de voir où mène ce fil conducteur du MCM, mais quelque chose que j’ai appris en regardant ces films depuis les années 2008 Homme de fer, même le détail le plus insignifiant peut s’avérer précieux. Le commentaire de Max Dillon ne fait certainement pas exception. Prise Spider-Man : Pas de chemin à la maison dans un théâtre près de chez vous. Êtes-vous enthousiasmé par la venue potentielle de Miles Morales au MCM ? Faites-nous savoir ci-dessous!









