Avez-vous appris d’Andrew Garfield ? : Ryan Reynolds assure que Deadpool n’est pas dans Dr. Strange in the Multiverse of Madness

merveille

En 2021, Andrew Garfield a trompé tous les fans de Marvel avec son apparition dans Spider-Man : Pas de retour à la maison Et maintenant, apparemment, c’est au tour de Ryan Reynolds. Il apparaît dans Dr Strange dans le multivers de la folie? C’est ce que dit l’acteur !

© GettyRyan Reynolds

Le secret de Marvel est quelque chose que même les acteurs ne peuvent briser. C’est pourquoi l’année dernière Andrew Garfield Il était chargé de respecter cette règle à la lettre. L’acteur, embourbé dans les rumeurs d’une apparition dans Spider-Man : Pas de retour à la maison il a trompé les fans pendant des mois jusqu’à son retour alors que Peter Parker a finalement été confirmé. Mais maintenant, après la première de la bande-annonce de Dr Strange dans le multivers de la foliele nouveau film de Benedict Cumberbatch, un nouveau doute surgit.

Eh bien, il s’avère que dans Dr Strange dans le multivers de la folie de nouveaux défis arrivent pour le sorcier et, selon différentes théories de fans, le Deadpool de Ryan Reynolds sera l’un d’entre eux. Des rumeurs ont circulé il y a des mois sur l’éventuelle apparition de ce personnage dans le film de Benedict Cumberbatch. Mais, comme d’habitude, du MCU, il n’y a pas de confirmation officielle et les spéculations augmentent.

Cependant, comme vous l’avez fait Andrew Garfield en 2021, Ryan Reynolds Il voulait sortir et parler. Lors d’un entretien avec Variété l’acteur a dit: « Promis, je ne suis pas dans le film”. Et, même s’il veut que les fans le croient, ces mêmes mots ont été utilisés par le deuxième Spider-Man et ont fini par être un mensonge. Pour cette raison, sur Twitter, les followers du MCU ont fait tendance aux deux acteurs affirmant que l’un apprenait de l’autre.

Apparemment, les mensonges de Marvel ne sont plus crédibles pour ceux qui veulent voir Reynolds dans Dr. Strange 2. Bien que la vérité soit que les fans devront patienter pour confirmer cette nouvelle lors de l’avant-première du film qui aura lieu le 6 mai dans le monde entier. Apparemment, le premier aperçu de ce film a laissé tout le monde choqué et en voulait plus, donc la deuxième bande-annonce est l’une des plus attendues cette année.

Cependant, lors de l’entretien avec Variété Ryan Reynolds a également confirmé que son esprit est maintenant fixé sur le développement de Dead Pool 3. A cause de ce que l’acteur a dit à propos de son nouveau film solo « est en développement” et il pourrait arriver plus tôt que prévu. Aura-t-il une surprise ? Eh bien, pour répondre à cela, encore une fois, nous devrons voir ce qui se passe dans les films avant la première de ce long métrage.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂