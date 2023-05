Avertissement sévère du PDG d’IBM concernant l’IA : "beaucoup d’emplois vont disparaître"

in

Votre travail va-t-il disparaître à cause de l’IA ? C’est ce que pense le PDG d’IBM, une entreprise qui prévoit déjà de remplacer environ 26 000 employés par l’IA.

Le nombre de dirigeants d’entreprises technologiques qui alerter sur les dangers de l’intelligence artificielle Il grandit. Bill Gates lui-même avait prédit il y a quelques jours à peine quels seraient certains des premiers métiers à disparaître en raison de l’essor de l’utilisation des systèmes d’IA, et c’est maintenant une autre figure reconnue de l’industrie qui a soutenu cette idée avec ses dernières déclarations.

Il s’agit de Arvind Krishna, PDG d’IBMqui a partagé sa vision de l’avenir de l’emploi après la mise en œuvre de l’intelligence artificielle dans une interview avec FOX Business.

veille à ce que, au cours des cinq prochaines années, L’IA va faire disparaître de nombreux emplois de ceux que nous connaissons aujourd’hui, et a même osé nommez quelques-uns des métiers qui pourraient disparaître bientôt.

IBM se prépare déjà à remplacer une grande partie de ses employés par l’IA

Dans l’interview, Krishna a révélé que votre entreprise prévoit de remplacer environ 30 % de ses employés Ils ne travaillent pas face à la clientèle par IA dans les cinq ans. Cela signifie autour 26 000 emplois.

Bien qu’il explique que même si des emplois peuvent disparaître, le nombre d’emplois au sein de l’entreprise augmenteraet IBM aspire à avoir de nouvelles ouvertures dans des parties de l’entreprise dédiées au service client, au développement de logiciels, aux processus métier ou au développement de l’IA elle-même.

En ce sens, il reconnaît que, parmi les emplois les plus touchés par la mise en place d’outils basés sur l’IA sont ceux liés à saisie et traitement des données ou des postes qui nécessitent d’effectuer des tâches répétitives encore et encore.

Krishna n’est pas le premier, ni le dernier, à alerter sur le danger de l’arrivée de l’intelligence artificielle au travail. OpenAI elle-même, la société qui a créé ChatGPT, a mis en garde il y a quelques semaines sur les types d’emplois que des modèles comme GPT-4 pourraient détruire, mentionnant parmi eux ceux de rédacteurs, concepteurs de sites Web, traducteurs ou chercheurs en statistiquesentre autres.

