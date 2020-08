Avertissement: “ Fall Guys ” quitte PS Plus demain, alors téléchargez-le gratuitement maintenant

Les gars de l’automne Devolver

Ce fut un enfer absolu d’un mois pour Fall Guys, qui il y a une semaine était déjà le jeu gratuit PS Plus le plus téléchargé de l’histoire du programme, battant Call of Duty et Destiny (et pour une raison quelconque, Forces soniques?).

Mais son mois au soleil est sur le point de se terminer alors que nous passerons demain à un nouvel ensemble de jeux PS Plus gratuits, Street Fighter V et PUBG, et les jeux actuels, Fall Guys et Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered ont disparu.

Fall Guys ne quitte pas PlayStation, bien sûr, mais il passera à son prix PC de 20 €, ce qui lui a déjà permis de vendre 7 millions d’unités sur Steam. Mais pourquoi payer 20 € alors que vous pouvez toujours l’obtenir gratuitement dans les prochaines 24 heures? Eh bien, plus de 15 heures maintenant. C’est un téléchargement court, contrairement à tous les autres jeux pour PlayStation ces jours-ci, et vous conserverez l’accès à ces jeux tant que vous avez un abonnement PS Plus. Et si vous avez une PlayStation, il y a de fortes chances que ce soit indéfiniment.

La saison 2 de Fall Guys débutera le mois prochain environ, il y aura donc encore beaucoup à faire dans le jeu, et il n’a encore montré aucun signe de perte de popularité, même si cela a été un engouement. pendant tout le mois dernier. Les streamers Big Twitch y jouent toujours tous les jours, des millions de joueurs y jouent chaque jour, et c’est un succès pour toutes les générations de joueurs.

Les gars de l’automne Devolver

Il y a quelques questions persistantes sur l’avenir de Fall Guys maintenant que son mois PS Plus a expiré, à savoir quand il pourrait s’agir d’autres consoles comme Xbox One et Nintendo Switch. Nous ne connaissons pas les conditions exactes des offres PS Plus, mais elles sont probablement accompagnées d’une stipulation selon laquelle vous ne pouvez pas apparaître sur les consoles rivales pendant ou immédiatement après. En utilisant Rocket League comme point de comparaison, qui a également fait ses débuts sur PS Plus, il a fallu sept mois pour que ce jeu arrive sur Xbox, donc je dirais au minimum six pour Fall Guys. Fall Guy sera bientôt sur les appareils mobiles en Chine, il pourrait donc frapper le mobile en Occident avant de toucher Switch ou Xbox à ce rythme. Ils n’ont pas non plus confirmé de plans pour PS5, et pourtant il semble assez évident que le jeu ne devrait avoir aucun problème à exister sur la prochaine génération dans deux mois ou à chaque fois que cette console arrivera enfin.

Nous verrons combien de vie Fall Guys a en elle pour le long terme. Jusqu’à présent, les signes semblent plutôt bons que nous avons un autre succès à long terme comme Rocket League entre nos mains, et restez à l’écoute pour plus d’informations sur la saison 2. Et n’oubliez pas d’aller le télécharger dès maintenant!

Suivez-moi sur Twitter, Youtube et Instagram. Ramasse mes romans de science-fiction Herokiller et Herokiller 2, et lisez ma première série, La trilogie Earthborn, qui est également sur livre audio.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂