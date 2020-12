"Aventures effrayantes de Sabrina"-Clip: Les tantes de la sitcom sont de retour

Les derniers épisodes de la série Netflix « Chilling Adventures of Sabrina » pourraient être encore plus bizarres qu’on ne le pensait: un nouveau clip montre tante Hilda et Zelda – celui de la sitcom des années 90 « Sabrina – Totally Verhext! » par Beth Broderick et Caroline Rhea! Non seulement Sabrina a l’air un peu surprise de la lessive.

En fait, les « tantes » de la demi-sorcière Sabrina Spellman dans « Chilling Adventures of Sabrina » sont jouées par les actrices Miranda Otto et Lucy Davis. Dans le nouveau clip de la partie 4, cependant, Beth Broderick et Caroline Rhea se présentent comme les «nouvelles tantes» du protagoniste – y compris des rires de sitcom bien répétés. «Je n’ai aucune idée de ce qui se passe ici», se demande Sabrina (Kiernan Shipka). Eh bien, nous non plus!

Les terreurs eldritch hantent Greendale

Une chose est sûre: dans les huit derniers épisodes de la série, Sabrina doit faire face à la Terreur Eldritch, qui est annoncée dans la bande-annonce française comme « la chair de poule ». Ce sont des êtres anciens qui peuvent détruire des mondes entiers. Le clan des sorcières doit progressivement assumer toutes ces menaces. Le boss final: le vide. Alors que les sorcières sont obligées de faire la guerre, Nick (Gavin Leatherwood) tente également de reconquérir Sabrina.