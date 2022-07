Aventures dans la ville du ciel Critique de Little Noah Scion of Paradise

Un jeu de plateforme inhabituel avec des batailles lumineuses et un nivellement sérieux du héros.

Le jeu est annoncé pour la plate-forme Windows.

Le peuple des alchimistes est constamment à la recherche d’endroits passionnants et, voici, notre héroïne a trouvé des ruines flottantes. Dès qu’elle était sur le point de commencer à absorber le pouvoir et les connaissances magiques, un chat étrange est apparu, qui a envoyé une tempête, et maintenant ce n’est pas si facile de sortir d’ici ; le dirigeable est cassé. Vous devrez explorer les secrets de cet endroit et réparer votre véhicule.

Le gameplay est un jeu de plateforme rogue-lite avec des batailles.

Vous devez d’abord choisir l’une des trois difficultés à surmonter.

Vous devrez suivre une formation courte mais informative dans la première étape. Au fur et à mesure que vous progressez et découvrez de nouveaux contenus, des indices continueront d’apparaître.

Le système de combat dans le jeu est très inhabituel. Le fait est que l’héroïne frappe avec l’aide du soi-disant petit peuple. Les nains sont la quintessence des styles de combat ; ils sont utilisés tels qu’ils sont placés sur la barre de compétences et sont activés lorsque le bouton d’attaque standard est enfoncé.

Autrement dit, cela ressemble à une sorte de frappe de souris avec une épée, puis une sorte de taupe avec un club apparaît, puis un dragon boule de feu se lance. Il existe de nombreux assistants possibles, et vous pouvez en emmener cinq simultanément avec vous.

Au fur et à mesure que vous montez de niveau ou que vous trouvez des objets uniques dans les niveaux, la force des petites personnes peut être augmentée. Par exemple, vous pouvez offrir des cadeaux aux nains, puis ils passeront progressivement d’une à cinq étoiles.

En plus des nains, l’héroïne peut utiliser ses compétences (ces cellules sont également occupées par de petites personnes, pour autant que je sache) et Ulta lorsqu’elles sont chargées.

Il y a un grand nombre d’ennemis, qui représentent nos possibles nains. Mais parfois, il y a des adversaires et des boss améliorés.

Les ennemis ordinaires ne sont pas particulièrement difficiles (j’ai joué en difficulté facile), mais les boss sont des créatures dangereuses, têtues, et il n’est pas si facile de gagner.