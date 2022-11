Avengers Writer révèle comment MCU Spider-Man a peut-être obtenu ses pouvoirs

Marvel Studios et Sony Pictures Releasing ont produit trois Homme araignée films en collaboration, tous se déroulant dans l’univers cinématographique Marvel. En outre, Tom Holland est également apparu dans trois autres films, faisant de lui un membre éminent des Avengers (jusqu’à Spider-Man : Pas de retour à la maison). Dans son parcours MCU, Spider-Man a emprunté un chemin différent des itérations précédentes du personnage, au cours desquelles de nombreux événements entourant ses origines ont été décrits différemment.





Cela inclut la séquence emblématique de morsure d’araignée, qui a donné à Peter Parker ses pouvoirs en premier lieu. Lors de la première apparition de Spider-Man dans Captain America : Guerre Civile, nous constatons que Peter est actif en tant que Spider-Man dans le Queens depuis au moins six mois. Il n’y avait aucune indication sur la façon dont il avait obtenu ses pouvoirs, probablement parce que c’était quelque chose qui avait été bien exploré plus tôt.

Récemment, dans une interview avec Sean O’Connell (passant par ComicBook.com), auteur du livre Avec une grande puissancescénariste Christophe Markus a donné son point de vue sur les origines de Peter dans le MCU. Markus, qui a écrit Guerre civile avec Stephen McFeely, a déclaré,

Je veux dire, Dieu sait qu’il devrait y avoir quelque chose qui ressemble à ça, probablement… Mais non, je ne dirais pas… Je veux dire, je pense qu’il a été mordu par une araignée radioactive lors d’une sortie sur le terrain. Nous n’en avons jamais parlé non plus, mais je pense que c’est ce qui s’est passé.

Markus avait raison de sauter les origines de Peter et de lui donner un chemin et un arc de personnage différents. Dans Pas de retour à la maison, Peter Parker a finalement obtenu sa nouvelle origine, qui est à égalité avec son histoire de bande dessinée. Au bout du Spider-Man : Pas de retour à la maisonStephen Strange jette un sort qui fait oublier à tout le monde la véritable identité de Spider-Man, y compris ses amis, Happy Hogan et le reste des Avengers.

Nous le voyons coudre son costume et déménager dans un petit appartement d’une pièce, devenant le mystérieux super-héros universitaire Spider-Man. Cela ressemblait à la façon dont Spider-Man de Tobey Maguire a grandi dans la trilogie de Sam Raimi. De façon intéressante, Pas de retour à la maison a canonisé tous les films précédents de Spider-Man grâce à une connexion multiverselle. La façon dont Spider-Man de Tom Holland s’intègre désormais dans le MCU lui donnera un nouvel arc dans la continuité.





Jon Watts pense que c’était « agréable » de sauter le passé de Peter

Jon Watts, directeur de la trilogie Spider-Man de MCU, a également répondu en sautant la morsure d’araignée de Peter pour l’itération de Tom Holland. Watts s’est exclamé qu’explorer le voyage de Spider-Man sous un angle différent était « agréable ». Il a dit,

C’était tellement agréable de passer outre et de gérer davantage les répercussions… et de l’explorer du point de vue de quelqu’un d’autre qui le découvre et qui a beaucoup de questions.

Spider-Man : Pas de retour à la maison a mis Peter Parker sur une voie unique. Maintenant qu’il entre à l’université, il existe plusieurs moyens d’introduire un nouvel ensemble de personnages et de super-vilains pour qu’il puisse se défendre. De plus, avec Avengers : la dynastie Kang et Avengers : Guerres secrètes en développement, il a un rôle énorme dans la bataille imminente contre Kang le Conquérant et d’autres.

Sony a annoncé qu’un nouveau Homme araignée La trilogie aura lieu pendant les années universitaires de Peter, et au moins Spider-Man 4 pourrait sortir avant la fin de la phase six du MCU. Des rumeurs circulent sur le quatrième opus. Espérons qu’il y aura bientôt une annonce officielle.