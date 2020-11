Avengers, The Mandalorian & Stranger Things

Une enquête récente sur les meilleures franchises de divertissement a déterminé que, sans surprise, Disney et Netflix dominent le reste de l’industrie. Le mandalorien, le live-action Guerres des étoiles série sur Disney +, est arrivée en tête, battant les goûts de Les Vengeurs, Choses étranges et Homme araignée. Mais c’était le seul Guerres des étoiles titre à apparaître sur la liste, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour la franchise.

L’enquête a été menée par le National Research Group à partir de janvier 2019. Elle comprenait 350 000 participants, dont 700 franchises. En fin de compte, Mando et Baby Yoda ont réussi à battre la concurrence. Les Vengeurs est arrivé au numéro deux, ce qui n’est pas surprenant étant donné qu’il comprend plusieurs autres personnages et franchises populaires qui ont fait la liste. Sans oublier que Avengers: Fin de partie est le film le plus rentable de tous les temps. Netflix Choses étranges prend la troisième place. C’est une excellente nouvelle pour le service de streaming, avec la saison 4 actuellement en préparation.

L’une des rares franchises n’appartenant ni à Disney ni à Netflix, John Wick, est arrivé au numéro quatre, juste avant Panthère noire et gardiens de la Galaxie. Netflix a ensuite obtenu une autre victoire avec Le sorceleur entrant au numéro sept et Ozark atterrissage au numéro 8. Fait intéressant, et plus précisément, Spider-Man: dans le Spider-Verse atterri à neuf heures ci-dessus Homme araignée, qui est arrivé à 17 ans. C’est une excellente nouvelle pour Sony, car ils contrôlent le plus grand jeu de super-héros de la ville non contrôlé par Disney.

À ce stade, pas une seule franchise DC ne figurait sur la liste. Pas même Homme chauve-souris ou Wonder Woman, ce qui est peut-être surprenant. Bien que cela puisse changer avec la sortie de Le Batman l’année prochaine et Wonder Woman 1984 le mois prochain. Une grande partie du reste de la liste était dominée par d’autres franchises Marvel, à l’exception de Les frères Mario. à 15 ans. Pixar, également détenue par Disney, a également inscrit un couple dans la liste avec Histoire de jouet et coco. Aditionellement, Le roi Lion et Hamilton arrondi les 20 premiers. Hamilton n’appartient pas à Disney, le film réside exclusivement sur Disney +. Jon Penn, PDG de NRG, avait ceci à dire à propos de leurs conclusions.

« Les consommateurs sont prêts à ce que les franchises de divertissement se penchent sur d’importantes conversations culturelles et créent une nouvelle réalité, dans laquelle l’optimisme, la diversité et la curiosité nous unissent plutôt que nous divisent. »

Le plus gros avantage de la liste est que c’est vraiment devenu une course à deux chevaux entre Disney et Netflix. Warner Bros.peut posséder DC et Harry Potter, mais ils n’ont pas fait la coupe. Universal a Rapide et furieux et parc jurassique/Monde jurassique, bien qu’ils ne figurent pas non plus parmi ces titres. C’est pourquoi d’autres services et studios de streaming recherchent désespérément un contenu de marque susceptible de devenir une franchise à succès. Vous pouvez consulter la liste complète des 20 meilleurs ci-dessous. Cette nouvelle nous parvient via Variety.

Top 20 des franchises de divertissement

1. Le mandalorien

2. Avengers

3. Choses étranges

4. John Wick

5. Panthère noire

6. gardiens de la Galaxie

sept. Le sorceleur

8. Ozark

9. Spider-Man: dans le Spider-Verse

dix. Veuve noire

11. Dead Pool

12. Thor

13. Homme de fer

14. Les frères Mario.

15. Histoire de jouet

16. Docteur Strange

17. Homme araignée

18. coco

19. Le roi Lion

20. Hamilton

