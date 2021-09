Avengers : Shang-Chi pourrait rejoindre l’équipe

Shang-chi fera ses débuts au cinéma cette semaine et de cette façon l’entrée d’un nouveau super-héros sera inscrite au Univers cinématographique Marvel. Dans ce cas, le premier personnage oriental à faire la une d’un film de marque. Shang-chi C’est un puissant guerrier martial avec la capacité de gérer son énergie interne, ainsi que de connaître différentes techniques de combat au corps à corps qui font de lui un rival redouté.







Beaucoup se sont demandé à quel moment de la MCU l’aventure de ce personnage serait localisée. Avant le Snap de Thanos? Après le Blip qui a redonné vie à la moitié de l’univers ? La confirmation est arrivée que Shang-Chi et la légende des dix anneaux elle se situe dans l’actualité de cet univers. De cette façon, le film fera avancer l’histoire de la MCU Phase 4.

Shang-Chi fera-t-il partie des Avengers ?

Que savons-nous du film ? Shang-chi vit aux États-Unis loin d’un monde dont il ne veut pas faire partie : le Organisation des Dix Anneaux dirigé par son père, le mandarin. Cependant, le passé reviendra pour réclamer la présence du héros qui n’acceptera pas les termes d’un criminel devenu leader. Ensuite, il sera temps de se battre et de voir s’il a ce qu’il faut pour vaincre cette menace.

Est-ce que tuShang-chi peut faire partie du Vengeurs? Dans les romans graphiques, le personnage est invité dans l’équipe par ses dirigeants : Iron Man et Captain America. Dans le MCU ce ne sera pas possible. Nous savons déjà que Tony Stark a perdu la vie lors de la confrontation finale avec Thanos et le Type il a quatre-vingt-dix ans. De plus, vous devez voir quel est le statut du groupe après les événements de Fin du jeu.

Un point en faveur ? La diversité. merveille il travaille sans relâche à cet égard. Déjà ajouté à Panthère noire aux Avengers et faire de même avec ce héros asiatique semble être un pas dans la bonne direction pour inclure des personnages d’origines diverses dans un univers cinématographique en constante expansion. Un fait à célébrer !