Avengers : Secret Wars trouve son auteur en Michael Waldron

Avengers : Guerres secrètes est l’un des films les plus attendus de la mémoire récente, et il génère une excitation comme nous n’en avons pas vu depuis Guerre à l’infini en 2018. Le sixième Vengeurs le film mettra fin à la phase 6 de l’univers cinématographique Marvel, ce qui signifie que nous devrions nous attendre à une conclusion décisive et satisfaisante, similaire à Fin du jeu. Les détails entourant le film sont rares car sa sortie n’est pas prévue avant 2025; cependant, nous savons maintenant qui est chargé d’écrire le projet intimidant.





Selon un rapport de Deadline, Michael Waldron est prêt à écrire Avengers : Guerres secrètes. Selon leurs initiés, les réunions entourant le projet ont commencé le mois dernier avec plusieurs écrivains se réunissant aux côtés de Marvel Studios. On a toujours cru que Waldron était le favori pour le travail car il aurait de bonnes relations avec Marvel, ayant travaillé sur deux projets avec eux jusqu’à présent : Loki et Doctor Strange dans le multivers de la folie. Les deux projets sont considérés comme réussis dans l’univers connecté de longue date, Waldron étant scénariste, producteur exécutif et showrunner de la série Disney + et scénariste principal du long métrage. Loki est sur le point de recevoir une deuxième saison qui est actuellement en préparation, tandis que Multivers de la folie a rapporté 950 millions de dollars au box-office cet été.

L’avenir de Marvel prend enfin forme, comme Avengers : la dynastie Kang a récemment amené Jeff Loveness pour écrire le scénario sous la direction de Destin Daniel Cretton. À présent, Guerres secrètes a besoin d’un réalisateur alors que nous nous dirigeons vers la pré-production du film. Le public attend avec impatience la sortie éventuelle de Avengers : Guerres secrètes alors que nous nous rapprochons du 8 novembre 2025.





Michael Waldron pourrait être un excellent choix pour Avengers : Guerres secrètes

Avengers : Guerres secrètes peut présenter le plus de personnages Marvel que nous ayons jamais vus à l’écran en même temps. La tâche de faire venir des héros et des méchants bien-aimés de tous les univers semble monumentale au sein du MCU, mais Michael Waldron a déjà connu du succès au sein de la franchise. Loki est considéré comme l’un des meilleurs projets Marvel sur Disney +, avec six épisodes en première sur la plate-forme au cours de l’été 2021. L’émission détient actuellement un pourcentage stupéfiant de 92% sur Rotten Tomatoes, l’une des cotes les plus élevées de l’univers cinématographique Marvel.

Loki était également le premier projet à introduire Jonathan Majors dans le MCU, qui devrait être le principal antagoniste de la saga multivers actuelle. Il a joué He Who Remains dans la série, une variante de Kang The Conquerer qui cherchait à protéger la chronologie sacrée d’une invasion. Mais, bien sûr, son personnage a été tué à la fin de la série, entraînant l’arrivée de Kang au sein du MCU.

Doctor Strange dans le multivers de la folie également fortement traité du multivers, comme son nom l’indique. C’est l’une des choses essentielles auxquelles les héros de Marvel sont confrontés, alors qu’ils découvrent les versions infinies d’eux-mêmes et de leurs ennemis répartis dans des univers sans fin. Michael Waldron devrait avoir tout ce dont il a besoin pour écrire une conclusion fantastique à la saga multivers, avec Avengers : Guerres secrètes arriver dans les salles le 8 novembre 2025.