Avengers : Secret Wars pourrait être divisé en deux parties, selon de nouvelles rumeurs

Il semble que le filmAvengers : Guerres secrètes » sera trop gros pour que son histoire soit racontée en un seul épisode. De nouvelles rumeurs confirment que Marvel Studios évaluerait l’idée de diviser cette bande en deux parties.

Marvel Studios serait en pourparlers préliminaires pour que » Secret Wars » ait deux parties, prolongeant encore la conclusion de la saga multivers en trois parties en comptant la sortie de »Avengers : la dynastie Kang ». Pour le moment, « Avengers : Secret Wars » devrait sortir le 1er mai 2026.

C’est au San Diego Comic Con 2022 que les futurs projets UCM ont été annoncés, les premières les plus importantes étant »Avengers : The Kang Dynasty » et »Avengers : Secret Wars », car ils seraient les nouveaux épisodes du Série »Vengeurs ». Bien que les détails de l’intrigue soient inconnus, Marvel a déjà commencé à établir le scénario « Secret Wars ».

La scène post-crédits de »Doctor Strange in the Multiverse of Madness » a d’abord mentionné une éventuelle incursion, ce qui signifierait la collision de deux mondes similaires à l’intrigue vue dans la bande dessinée »Secret Wars » sortie en 2015. Marvel Studios a pas confirmé s’il adaptera l’histoire de la bande dessinée ou s’il n’utilisera que le titre du film.

Pour le moment, »Avengers : Secret Wars » n’a pas de réalisateur, bien que son scénario soit écrit par Michel Waldronqui a précédemment travaillé sur les séries »Loki » et »Doctor Strange 2 ». Destin Daniel Cretonqui réalisera »The Kang Dynasty », ne réalisera pas »Secret Wars ».

Fin 2022, la rumeur disait que ryan cogler, le réalisateur de « Black Panther: Wakanda Forever », devait s’asseoir dans le fauteuil du réalisateur de « Secret Wars », mais il a rapidement démenti les rumeurs, les qualifiant de « folles ». « Je peux certainement vous dire que je n’ai aucune idée de ce que je vais faire ensuite en tant que scénariste et réalisateur », a déclaré Coogler.

La phase 6 du MCU n’a que les deux films Avengers, » Deadpool 3 » et le versement » Fantastic Four » confirmés pour le moment. Cependant, plusieurs projets seraient en cours de développement pour la phase 6, notamment un troisième film Doctor Strange et les séries Disney + « Wonder Man » et « Strange Academy ».

Bien qu’il n’y ait toujours pas de confirmation officielle que » Avengers : Secret Wars » sera divisé en deux parties, le film devrait sortir en salles le 1er mai 2026.