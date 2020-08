‘Avengers’ peut enseigner à ‘Destiny 2’ quelques choses sur les passes de combat

Avengers CD

Hier, le jeu Avengers a révélé ses projets de microtransactions et ils semblent… assez non controversés. Il y a eu des gros titres et des vidéos sur YouTube encadrant ce qui a été révélé comme “Avengers pour facturer 10 € par passe de combat de personnage !!” mais ce n’est pas vraiment comprendre le plan de monétisation, ou à tout le moins, le réduire fortement.

Oui, chaque personnage dans Avengers a une «passe de combat» pleine d’une petite quantité de ressources et de produits cosmétiques allant des plaques signalétiques aux émoticônes en passant par les skins. Les six premiers pour tous les personnages de départ seront gratuits, mais après cela, le passe de combat premium de chaque nouveau personnage (il y a des récompenses gratuites) sera de 10 €. Mais c’est séparé dès l’introduction du personnage lui-même, qui sera libre d’utilisation, et les missions qui l’accompagnent sont libres de jouer.

Avec le Battle Pass, il y a certaines choses que Crystal Dynamics fait ici et dont je pense que Destiny 2 pourrait apprendre spécifiquement, étant donné son modèle saisonnier qui utilise également une stratégie de monétisation similaire.

La chose la plus importante, avant tout, est que Avengers a réalisé que l’élimination de FOMO (la peur de rater) est la clé pour créer une passe de bataille, qui contrairement à presque tous les autres jeux qui les utilise, Destiny inclus, la leur n’expire pas. Comme dans, si vous récupérez le passe de combat Hawkeye lorsque son personnage sort dans quelques semaines, vous n’avez pas de «saison» pour le terminer. Vous avez… autant de temps que vous le souhaitez, ce qui signifie que vous ne devez pas uniquement écraser Hawkeye sur d’autres personnages pour le terminer si vous ne le souhaitez pas.

Dans le cas de Destiny, cela signifierait que vous pourriez être en mesure de conserver les passes de combat des saisons passées et de les terminer à votre guise, plutôt que de vous sentir comme si vous ne terminiez pas votre investissement à temps. . C’est une plainte courante concernant le modèle saisonnier depuis un certain temps maintenant, et je suis entièrement d’accord avec l’idée que les passes de saison ne devraient pas avoir de date d’expiration. Si vous avez payé ce pass, vous devriez pouvoir le terminer aussi longtemps que cela prend, il ne devrait pas avoir de limite de temps. Si vous ne terminez pas un pass et achetez celui de la saison suivante? Bien cool, maintenant vous obtenez 2 fois plus de récompenses pour votre progression XP. Je ne vois aucun problème avec cela.

La deuxième chose que fait Avengers avec ses passes de bataille est quelque chose d’autres jeux font comme Fortnite et Call of Duty, mais pas Destiny. Si vous êtes suffisamment dévoué pour tout parcourir, vous serez récompensé avec suffisamment de devises pour vous permettre le prochain pass de combat payant, gratuitement. Cela récompense l’investissement en temps et dans la pratique, cela signifie que si vous aimez suffisamment le jeu pour y jouer, vous maximisez ces passes, vous n’avez en fait rien à dépenser du tout sur ces niveaux de passes de combat premium.

Le destin ne fait pas cela. Ils attribuent au moins une certaine quantité de Bright Dust, qui peut être utilisée pour acheter des cosmétiques en magasin, oui, mais pas tout stocker des cosmétiques et vous ne gagnez pas d’argent, qui est la seule façon d’acheter une nouvelle saison.

Je suppose que oui, c’est un peu différent parce que les passes de combat de Fortnite et Avengers sont purement cosmétiques tandis que le nouveau contenu est gratuit, mais l’achat de 10 € de la «saison» de Destiny comprend des activités réelles et du butin, et pourtant je pense que faire cela est un bon système de rétention des joueurs Cela crée une base de joueurs fidèles et actifs et des joueurs plus avides qui sont susceptibles de dépenser plus dans la boutique avec l’argent qu’ils économisent grâce à la passe, et plus susceptibles d’être suffisamment engagés avec le jeu pour débourser au moment d’une extension de 40 €. À l’heure actuelle, les joueurs peuvent être «récompensés» avec les produits cosmétiques qu’ils gagnent pour avoir maximisé un pass (et certaines devises précieuses), mais ils ne gagnent rien de valeur tangible et réelle comme nous le voyons dans ces autres jeux, Avengers inclus.

Je pense que la passe de bataille de Bungie pour les saisons a besoin de travail, et Avengers a montré qu’il avait appris les bonnes leçons d’autres jeux et des choses à éviter de Destiny. Nous verrons si des changements sont apportés au système de classement de la saison au cours de la quatrième année, mais jusqu’à présent, nous n’avons entendu parler de rien.

