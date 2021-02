Avengers: les réalisateurs de Endgame révèlent leur scène préférée et pourquoi cela fonctionne si bien

Lorsqu’un film devient le film le plus rentable de tous les temps, vous allez avoir un tas de moments mémorables dans l’histoire qui collent au public pendant longtemps. Avengers: Fin de partie a beaucoup de tels moments, mais sans doute celui qui reçoit le plus d’acclamations est lorsque Captain America soulève le marteau enchanté de Thor, Mjolnir, pour combattre Thanos. Dans une récente interview, Joe Russo, qui a co-réalisé le film avec son frère Anthony, l’a qualifié de sien comparant la scène à celle de regarder l’icône de la boxe Rocky Balboa se lever du tapis pour le douzième round d’un combat.

« Probablement Cap avec le marteau [is our favorite scene from the film], parce que c’est le cercle complet pour nous. Nous avons travaillé avec ce personnage pendant longtemps, et ce fut une grande récompense pour lui en tant que personnage. La façon dont Evans a joué ce personnage a une telle intégrité. C’est l’un des grands personnages de l’histoire du cinéma à cause de sa performance que vous voulez juste le voir gagner, vous savez? Vous voulez juste encourager ce type. Et ce moment a changé la donne dans ce combat, et vous savez, c’est comme si Rocky se levait du tapis au round 12. Cela vous inspire. «

Les Russo sont loin d’être les premiers à louer le moment de Cap avec Mjolnir. En fait, cette scène dans Fin du jeu a été choisi pour faire partie des « The Greatest Cinema Moments Ever » d’Empire. Lorsqu’on a demandé à Evans de peser sur la sélection de la scène pour la liste, l’acteur a admis même qu’il était étouffé en regardant la réaction du public à toute la séquence.

« La première fois que j’ai vu Endgame, c’était à la première. Normalement, je vois les films sur lesquels je travaille bien à l’avance, et je suis rarement assis aux premières (trop d’anxiété). Mais étant le dernier volet d’un voyage de dix ans, je voulais pour vivre ce dernier film de la même manière que le public. Lorsque Cap soulève Mjölnir, notre théâtre est devenu complètement fou. Même si je savais que le moment allait arriver, j’étais toujours ému. Dans les semaines suivantes, mes amis et ma famille m’envoyaient des extraits de les théâtres du monde entier perdent leur merde collective en ce moment. Voir ces réactions et savoir que j’ai eu la chance de faire partie de ces souvenirs pour ces personnes m’a fait ressentir un sentiment de fierté et de gratitude que je ne pourrai jamais Dans ces moments-là, je ne suis pas un acteur, ni même un adulte, je suis à nouveau un petit enfant complètement captivé par le pouvoir et la magie que les films peuvent exercer. Bon sang … Je m’étrangle. «

Réalisé par Joe et Anthony Russo, Avengers: Fin de partie stars Robert Downey Jr. dans Iron Man, Chris Evans dans Captain America, Mark Ruffalo dans Bruce Banner, Chris Hemsworth dans Thor, Scarlett Johansson dans Black Widow, Jeremy Renner dans Hawkeye, Brie Larson dans Captain Marvel, Paul Rudd dans Ant-Man, Don Cheadle comme War Machine, Karen Gillan comme Nebula, Danai Gurira comme Okoye et Bradley Cooper comme Rocket, avec Gwyneth Paltrow Pepper Potts, Jon Favreau comme Happy Hogan, Benedict Wong comme Wong, Tessa Thompson comme Valkyrie et Josh Brolin comme Thanos.

