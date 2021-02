Avengers: Les réalisateurs de Endgame planifient un nouveau film de super-héros, mais est-ce pour Marvel?

Le MCU a pris l’habitude de travailler avec des réalisateurs émergents, et peut-être leur plus grande capture à ce jour sont Joe et Anthony Russo, qui sont passés de la réalisation d’épisodes de Communauté à la barre Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver à Avengers: guerre à l’infini et Avengers: Fin de partie. Bien que le duo ait quitté le MCU après Fin du jeu, Anthony Russo a récemment confirmé lors d’une interview que les frères travaillaient sur un nouveau film de super-héros.

« Joe et moi adorons le cinéma à toutes les échelles. Nous avons fait des films pour le moins d’argent possible. Nous avons fait des films pour autant d’argent que vous pourriez en faire des films, et nous aimons tout le reste . Nous ferons un jour, à coup sûr, un film de ce genre à nouveau. Probablement dans un avenir pas trop lointain. Nous ne sommes pas en mesure de dire avec qui il s’agit pour le moment, mais oui, nous aimons nous mettre au défi, nous aimons trouver de nouvelles frontières. C’est donc une surprise pour nous où nous allons, et j’espère que ce sera également une surprise pour le public. «

Après Fin du jeu est devenu le film le plus rentable de tous les temps, les fans du genre de film de super-héros sont naturellement ravis de voir ce que les Russo feront ensuite dans le genre. De toute évidence, la réponse la plus simple serait un retour au MCU. Dans une interview de l’année dernière, le duo de cinéastes avait révélé qu’il y avait un scénario particulier de Marvel Comics, intitulé « Secret Wars », qu’ils seraient intéressés un jour à adapter pour le grand écran.

« [Secret Wars was one of the first major books to do [heroes teaming up]- c’était vraiment pour moi une histoire d’événement à son meilleur. Et que se passe-t-il lorsque vous mettez toutes ces personnalités ensemble. J’aime aussi l’idée que les méchants doivent faire équipe avec des héros. [Anthony] et j’aime les relations compliquées entre les héros et les méchants, nous aimons les méchants qui croient qu’ils sont des héros dans leurs propres histoires, donc tout est en quelque sorte intégré dans cette notion de Secret Wars. Exécuter quelque chose à l’échelle d’Infinity War était directement lié au rêve de Secret Wars, qui est encore plus vaste … Ce serait le plus grand film que vous puissiez imaginer, c’est donc ce qui nous passionne vraiment dans l’histoire – le l’ambition de celui-ci est encore plus grande que l’ambition de la saga Infinity. «

Alors qu’un retour au genre de film de bande dessinée est sur les cartes pour l’avenir, pour l’instant, les Russo se concentrent sur un style de films très différent avec leur fonctionnalité récemment publiée. cerise. Le film est basé sur un roman autobiographique qui raconte l’histoire d’un ancien soldat souffrant du SSPT, qui mène une vie de crime pour soutenir sa dépendance aux opioïdes. Réalisé par Anthony et Joe Russo, cerise stars Tom Holland, Ciara Bravo, Jack Reynor, Michael Rispoli, Jeff Wahlberg, Forrest Goodluck, Kyle Harvey et Michael Gandolfini. Le film sera présenté en première dans certaines salles le vendredi 26 février et sur Apple TV + le vendredi 12 mars.

