Avengers: les réalisateurs de Endgame n’auraient probablement pas fait Cherry sans Tom Holland

Tom Holland est probablement l’acteur MCU le plus populaire du moment, et ses tournants dramatiques dans des films comme Le diable tout le temps ont prouvé que l’acteur est plus que Spider-Man. La Hollande sera ensuite vue dans un rôle intensément lourd dans Cerise en tant que personnage titulaire, un vétéran de l’armée qui souffre du SSPT et qui se tourne vers le crime pour nourrir sa dépendance aux opioïdes. Joe et Anthony Russo, qui ont produit et réalisé le film, ont déclaré à Variety que le casting de Holland était l’une des principales raisons pour lesquelles ils voulaient faire le film.

«Je ne sais même pas que Joe et moi voulions nous engager à faire le film jusqu’à ce que nous pensions à Tom dans le rôle. Le livre est sombre, très compliqué, et c’est ce que sa valeur est. Nous voulions faire ce film parce qu’il aborde des questions très pertinentes et actuelles liées à la dépendance aux opioïdes qui ont à voir avec l’expérience militaire, l’expérience militaire moderne. C’était une interprétation très originale de ces expériences, propre à la génération moderne. Nous voulions faire une version de le film qui était acceptable, pas comme prendre vos médicaments. Tom est si sympathique. C’est un acteur tellement attrayant, et tellement bon. Une fois que nous avons commencé à penser à lui en tant que personnage, tout le film s’est ouvert pour nous car il était notre chemin vers une version accessible, passionnante et agréable d’un film difficile. «

Les premiers teasers et affiches de Cherry confirment que Tom Holland a tout fait pour le rôle. L’acteur peut être vu sous deux regards très différents, d’une nouvelle recrue de l’armée au visage frais à des banques de cambriolage criminelles endurcies. Dans le passé, les Russo avaient déclaré que la performance de Holland dans le film était un matériau de calibre Oscar, et à première vue, au moins une nomination aux Oscars semble être sur les cartes pour le jeune acteur.

Pour les Russo, travailler avec la Hollande était un territoire familier, après que les trois aient collaboré intensivement pendant des années dans le MCU, dès les débuts de Holland en tant que Spider-Man dans Captain America: guerre civile menant à Avengers: Fin de partie. Pour le duo de cinéastes, la décennie qu’ils ont passée à travailler sur les films Marvel est ce qui leur a permis de travailler sur quelque chose comme Cerise.

«Nous recherchons toujours des projets qui ont un niveau de complexité, mais qui sont aussi des histoires d’attrait général. [Steven] Soderbergh nous a appris très tôt et a dit: « un pour vous, un pour eux ». Il voulait montrer aux gens que vous pouvez gagner de l’argent, puis utiliser l’effet de levier de la marque pour réaliser un projet intéressant. Nous ne faisons pas toujours un pour un. Nous avons fait une bonne tournée de 10 ans chez Marvel, mais « Cherry » n’aurait jamais été fait, avec ce budget, si nous n’avions pas fait ces films Marvel. L’avenir pour nous est de continuer à nous remettre en question. «

Réalisé par Joe et Anthony Russo, Cerise étoiles Tom Holland. Le film devrait arriver sur Apple TV + en 2021. Cette nouvelle vient de Variety.

Sujets: Cherry, Avengers 4, Oscars