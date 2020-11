Avengers: les réalisateurs de Endgame croient que le streaming est l’avenir du cinéma

L’année dernière, les cinéastes Joe et Anthony Russo ont réalisé le film le plus rentable de tous les temps, Avengers: Fin de partie. Le film est souvent utilisé comme exemple pour montrer que le box-office mondial est vivant et prospère, alors même que les services de streaming numérique prennent de l’importance. Dans une interview avec ComicBook.com, Joe Russo a révélé que malgré le succès fulgurant de ses propres films dans les salles de cinéma, il pense que les sites de streaming offrent des avantages uniques aux cinéphiles.

«Je veux dire que le monde est en train de perturber et qu’il change à une vitesse fulgurante et le [global health emergency] a certainement accéléré ce changement. Et je pense qu’il y a certaines histoires qui conviennent mieux à la distribution numérique en dehors de la distribution en salles et je pense que vous savez que ces histoires sont de plus en plus évidentes. Je pense aussi qu’il y a une réelle spécificité, vous savez, d’atteindre les régions, les régions internationales que le numérique a comme avantage. En outre, il y a un avantage de coût. Les gens peuvent partager des comptes, vous savez, où ils peuvent obtenir, vous savez, 10 films par mois pour le prix d’un film. Vous savez que tout le monde ne peut pas se permettre le luxe d’aller au théâtre. “

Le coût croissant des salles de cinéma est souvent blâmé pour la baisse de la fréquentation des cinémas dans le monde. Les fans affirment que, comme ils doivent payer des montants exorbitants pour les billets de théâtre, avec le coût supplémentaire du transport, des collations et des boissons, ils doivent maintenant choisir les films à regarder dans les cinémas. Naturellement, des films de spectacle géants comme Avengers sont le choix préféré dans de telles circonstances.

Cela a conduit à ce que des films à petit budget soient évincés des salles, ce qui a à son tour rendu les studios réticents à investir dans de tels films. Selon Russo, la solution à ce problème pour les petits films est le streaming, où la question de savoir combien d’argent est collecté au box-office devient sans importance.

“Il y a juste un public plus large que vous pouvez atteindre et il n’y a aucune mesure de vous savez, l’ouverture du box-office du week-end par lequel les films sont définis de manière inappropriée, car tous les films ne sont pas conçus pour l’écraser lors du week-end d’ouverture du box-office. l’histoire ou la, vous savez, la façon dont la presse ou le public perçoit un film, alors peut-être que ce n’est pas la meilleure façon de sortir ce film. “

Bien sûr, Hollywood ne mettra pas fin à sa relation symbiotique avec les théâtres du jour au lendemain. Mais plus que toute autre année, 2020 s’est avérée être une période où les sites de streaming ont presque complètement remplacé les salles de cinéma en tant que principal choix de distribution pour les nouveaux films, petits et grands, du moins en Amérique. Le fait qu’un film à succès géant comme Wonder Woman 1984 va faire ses débuts sur HBO Max le même jour que sa sortie en salles est, selon Russo, un important présage de choses à venir.

“Je pense que [Wonder Woman 1984] ce n’est qu’un échantillon de ce à quoi ressemblera l’avenir. Mais je pense qu’ils peuvent se suralimenter et que ceux qui veulent l’expérience théâtrale peuvent l’obtenir et ceux qui, vous le savez pour d’autres raisons, économiques ou de santé ou autres, ont la possibilité de le voir chez eux. “

