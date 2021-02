Avengers: La photo de retour de la fin du jeu a Jeremy Renner manquant ses amis Marvel

Une fois un Avenger, toujours un Avenger. Jeremy Renner a récemment fait un voyage dans le passé en postant une photo des ensembles de Avengers: Fin de partie, dans lequel l’acteur peut être vu aux côtés de Robert Downey Jr. et Chris Hemsworth. Renner et Hemsworth arboraient leurs coiffures de Fin du jeu. La photo était sous-titrée: « Miss ces braves messieurs @chrishemsworth @robertdowneyjr Et le reste du gang !! »

De toute évidence, les plus de deux ans qui se sont écoulés depuis le moment où Fin du jeu était en cours de création n’a pas entamé le lien qui a été entretenu entre Renner et le reste de ses co-stars des Avengers. Downey Jr. a répondu à la photo de Renner avec un emoji câlin et amour. Auparavant, le Avengers: Fin de partie Les acteurs s’étaient rassemblés publiquement l’année dernière en streaming pour accepter le prix du film préféré aux Kids ‘Choice Awards 2020: Celebrate Together.

Le voyage de Renner dans le MCU n’a pas toujours été celui dont il se souvenait avec tendresse. Au début, l’acteur n’est apparu comme Hawkeye que pour une brève apparition dans le premier Thor film. Non seulement le personnage n’a jamais eu son propre film autonome, mais son premier rôle à part entière en 2012 Les Vengeurs a vu Hawkeye hypnotisé pour devenir le serviteur diabolique de Loki. Dans une interview précédente, Renner avait admis que jouer cette version du personnage n’avait pas été très satisfaisant sur le plan créatif.

«À la fin de la journée, 90% du film, je ne suis pas le personnage sur lequel j’ai signé pour jouer. Je suis littéralement là-dedans pendant deux minutes, puis tout d’un coup … je préfère le bon, parce que si nous allons à la partie perverse, ou hypnotisé ou peu importe comment vous voulez l’appeler, c’est une sorte de vacance. Pas même un méchant, parce qu’il n’y a pas vraiment de conscience pour lui. La partie intéressante était d’être coupable mauvaises choses que j’ai faites quand j’étais hypnotisé. Je pense que c’est déjà un personnage assez intéressant. Pour vraiment en quelque sorte enlever qui est ce personnage et simplement le faire être ce genre de robot, essentiellement, et le faire être ce serviteur du mal qui Loki utilise. Encore une fois, je pourrais juste me concentrer sur la tâche. J’étais limité, vous voyez ce que je veux dire? J’étais un terminateur d’une certaine manière. Alors oui, des cascades amusantes. Mais y a-t-il une sorte de contenu émotionnel ou de processus de réflexion? Non . «

Heureusement, l’arc de Hawkeye s’est amélioré à chaque apparition successive de MCU. Il s’est révélé être un père de famille et une source de soutien pour Black Widow et Scarlet Witch, ainsi qu’un ami fidèle de Captain America. Maintenant, Renner obtient enfin son propre standalone Oeil de faucon série sur Disney +, qui verra le personnage affronter des démons de son passé tout en entraînant un jeune protégé à devenir le prochain maître archer du MCU.

Oeil de faucon étoiles Jeremy Renner comme Clint Barton, Hailee Steinfeld comme Kate Bishop, Jolt comme Pizza Dog / Lucky, Vera Farmiga comme Eleanor Bishop, Florence Pugh comme Yelena Belova, Fra Fee comme Kazi, Tony Dalton comme Jack Duquesne / Swordsman, Alaqua Cox comme Maya Lopez / Echo et Zahn McClarnon comme William Lopez. La série Disney + n’a pas encore reçu de date de première.

