Avengers: Kevin Feige confirme le directeur de Shang-Chi pour la dynastie Kang

la Comic Con de San Diego avait quelques temps forts en réserve pour les fans de Marvel. Ce n’était pas seulement le premier Bande-annonce du nouveau film Black Panther Wakanda Forever à voir, mais aussi un premier regard Phases 5 et 6 du MCU. Kevin Feige a révélé qu’il y avait d’autres films Avengers à venir. Il a maintenant été annoncé que Destin Daniel Cretton (« Shang-Chi et la légende des dix anneaux ») réalisé pour Avengers : la dynastie Kang prendra le relais.

Les Avengers vont se rassembler

Les Avengers rattrapés en 2019 fin du jeu sa grande finale, la Saga de l’infini pour le Univers cinématographique Marvel et a rapporté près de 2,8 milliards de dollars dans le monde. Depuis lors, Marvel Studios s’est concentré sur l’introduction de nouveaux héros et héroïnes ainsi que sur la poursuite de suites mettant en vedette leurs meilleurs personnages restants.

Comme Kévin Feige révélé lors de la présentation Marvel au SDCC samedi dernier, les Avengers se rassembleront, en deux films, qui sont prévus pour 2025. Bien qu’il y ait de nombreux autres films à venir avant cela, le studio est déjà en train de pousser de manière créative au moins un de ces films Superteam.

Destin Daniel Cretton réalisera Avengers : la dynastie Kang

Destin Daniel Cretton, qui a joué dans le hit Marvel l’année dernière Shang Chi et la légende des dix anneaux réalisé, réalisera Avengers : La Dynastie Kang. Le Hollywood Reporter a récemment rendu compte exclusivement de cela.

Cretton est devenu une partie intégrante de la famille Marvel grâce à son succès avec Shang-Chi. Son film de l’année dernière a joué dans le monde entier, 432 millions de dollars et lui a décroché un contrat global avec Marvel.

Dans ce contexte, Cretton co-développe actuellement une série live-action avec Andrew Guest (Brooklyn Nine-Nine, Community). homme étonnant, sur lequel il sera producteur exécutif et réalisera éventuellement un ou plusieurs épisodes. Il travaille également sur une suite à Shang-Chi.

Ainsi, le réalisateur de Shang-Chi marche sur les grands pas avec l’un de ses nouveaux projets, car réaliser un film Avengers est l’un des métiers les plus prestigieux d’Hollywood. Avant lui, Joss Whedon a réalisé les deux premiers films Avengers. Joe et Anthony Russo, à leur tour, ont tourné les séries épiques en deux parties Infinity War et Endgame.

Quelle est la prochaine étape pour le MCU ?

On ne sait toujours pas quelle nouvelle équipe formera les Avengers. Ce que l’on sait, cependant, c’est que « The Kang Dynasty » débutera le 2 mai 2025 et « Secret Wars » le 7 novembre 2025, mettant ainsi fin à la phase 6 du MCU. Le nouveau grand méchant sera Kang et sera joué par Jonathan Majors, qui a également joué en lui dans la série Disney Plus Loki représentée.

Une autre version de Kang sera en Ant-Man et la Guêpe : Quantumania présenté le 15 février 2023. Ce film lancera la phase 5 du MCU. Majors a déjà confirmé qu’il ne s’agirait pas de Kang de « Loki », mais d’une nouvelle version. La phase 4 du MCU se terminera avec le film de novembre 2022 Wakanda Forever. Nous avons résumé ici plus d’informations sur les prochaines phases du MCU :