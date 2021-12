Avengers: Endgame Star a été coupé de Spider-Man: No Way Home

Une scène supprimée de Spider-Man : Pas de chemin à la maison ramène un personnage que nous avons vu pour la dernière fois dans Avengers : Fin de partie. Jouant maintenant dans les théâtres, Spider-Man : Pas de chemin à la maison est presque une fête Marvel avec tous les personnages qui entrent dans la mêlée, mais tous ceux qui devaient apparaître n’ont pas atteint le montage final. Nous connaissons maintenant au moins une personne qui a été retirée de la sortie en salles, mais peut-être que la scène sera sur le Blu-ray.

Dans Avengers : Fin de partie, l’enfant actrice Lexi Rabe a joué Morgan Stark, la fille de cinq ans de Tony Stark (Robert Downey Jr.) et Pepper Potts (Gwyneth Paltrow). Bien qu’elle ne dise pas ce que sa scène aurait impliqué, ou avec quels autres acteurs elle a peut-être travaillé, Rabe a révélé avec un nouveau post sur Instagram que son rôle dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison A été supprimée. La bonne nouvelle est qu’elle a encore eu le temps de sa vie à la première et ne semblait pas se soucier que son rôle ait été supprimé.

Le message de Rabe comprend un diaporama d’elle posant sur des photos avec de nombreux membres clés de Spider-Man : Pas de chemin à la maison des deux côtés de la caméra. Cela comprend plusieurs acteurs, tels que Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jon Favreau, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jamie Foxx, JK Simmons, Benedict Wong et Willem Dafoe. On peut aussi la voir avec Kevin Feige et les Russo Brothers, les réalisateurs de Fin du jeu.

Cela vous fait vous demander qui d’autre peut avoir été supprimé de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, bien que les scénaristes aient déclaré qu’ils étaient en mesure d’inclure tous les méchants qu’ils voulaient dans leur liste de souhaits. L’accroche du nouveau film est que le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) et Peter Parker (Tom Holland) fracturent le multivers pour tenter de réécrire l’histoire récente. Cela ouvre la porte aux méchants d’autres mondes qui sont morts en combattant des variantes de Spider-Man pour jeter leur dévolu sur Peter de Holland, donnant au web-slinger son plus grand défi à ce jour. Doc Ock d’Alfred Molina, Green Goblin de Willem Dafoe et Electro de Jamie Foxx sont quelques-uns des nombreux personnages de retour d’autres univers à apparaître dans le nouveau film.

Marvel Studios et Sony constatent également l’immense succès de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, qui a inscrit la deuxième meilleure ouverture de tous les temps. Il aurait peut-être obtenu la première place sans la pandémie et d’autres facteurs. En tout cas, il y a déjà des plans précoces sur Spider-Man 4, en tant que producteurs Kevin Feige et Amy Pascal veulent garder ce train en mouvement alors qu’il prend tellement de vitesse.

« Amy et moi et Disney et Sony parlons de – oui, nous commençons activement à développer la suite de l’histoire, ce que je dis simplement parce que je ne veux pas que les fans subissent un traumatisme de séparation comme ce qui s’est passé après Loin de la maison. Cela ne se produira pas cette fois », a récemment déclaré Feige lors d’un entretien avec le New York Times.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison joue maintenant dans les salles de cinéma du monde entier, attirant les éloges universels des fans et des critiques.





