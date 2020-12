‘Avengers: Endgame’: que s’est-il passé vendredi après la mort de Tony?

Les fans de Marvel pleurent la perte d’Iron Man depuis un an et demi depuis qu’il s’est sacrifié pour vaincre Thanos en Avengers: Fin de partie. Cependant, ce ne sont pas seulement Tony Stark qu’ils pleurent, ce sont les personnages qui lui sont associés.

Cela inclut VENDREDI, son assistant en intelligence artificielle. Les fans de Marvel se posent une question existentielle: lorsqu’un personnage qui porte un costume d’Iron Man meurt, l’IA qui lui est associée meurt-elle aussi? Sert-il un nouveau maître? Ou disparaît-il simplement dans l’éther numérique?

Une brève histoire des assistants virtuels Stark

Si les gens connaissent le mieux les films, les IA qu’ils connaissent sont JARVIS, KAREN et FRIDAY. Jarvis était l’assistant virtuel OG qui était avec Tony de l’original Iron Man à travers Avengers: l’ère d’Ultron. Il a été nommé d’après le majordome qui a servi le père de Tony, et nous avons rencontré l’homme Jarvis pendant le Agent Carter séries. JARVIS a été détruit par une autre création de Tony, Ultron, dans le deuxième film Avengers, mais Jarvis s’est ensuite transformé en un être sensible appelé Vision.

JARVIS a été remplacé par FRIDAY, qui était avec Tony de l’Ultron en avant. Alors que JARVIS était synonyme de Just a Plutôt Very Intelligent System, VENDREDI signifiait Female Replacement Intelligent Digital Assistant Youth, selon Fandom. Un autre assistant créé par Tony, KAREN, est apparu dans les costumes de Spider-Man.

Dans une blague intelligente, KAREN a été exprimée par Jennifer Connelly, tandis que JARVIS avait été exprimée par son mari, Paul Bettany, qui a également joué Vision. Vendredi a été exprimé par Kerry Condon.

Jusqu’à présent, la seule IA à être connue après la mort de Tony était EDITH, un autre programme créé pour aider Spider-Man. Debout pour Even Dead I’m The Hero, EDITH est apparu dans Homme araignée; Loin de la maison, bien que Peter Parker ne puisse pas très bien contrôler la technologie. Alors que devient une IA quand il n’y a plus de créateur?

Qu’est-ce que les fans veulent être le nouvel assistant?

La question spécifique posée sur un fil Reddit était «VENDREDI sera-t-il transféré à l’armure War Machine. Le fan a souligné: «Il n’a jamais été dit que Rhodey avait une IA comme Tony. Je pense qu’il serait logique que VENDREDI aille avec Rhodey après Endgame. Qu’est-ce qui lui est arrivé après la mort de Tony? Va-t-elle être avec Pepper maintenant? Je veux juste qu’elle soit dans les futurs films. J’ai l’impression qu’elle devrait être avec Rhodey ou Pepper.

Un autre fan a écrit: «J’ai toujours aimé le fait que War Machine n’ait pas d’IA. Son costume était toujours une version épurée du costume d’Iron Man, il s’agissait simplement d’un arsenal géant propulsé par une fusée. C’est comme la combinaison Iron Man mais sans tout le flash et la technologie, juste des armes et des explosifs.

Un autre fan a souligné que VENDREDI avait un destin différent dans les bandes dessinées, vendredi est également devenu un être sensible, similaire à la transformation entre JARVIS et Vision. Plus précisément, un article de Medium souligne que VENDREDI a été jaloux du manque d’attention de Tony et a tenté de kidnapper Pepper. Après cela, VENDREDI a été renvoyé avec Reed Richards des Fantastic Four

Quel est l’avenir des personnages d’Iron Man dans le MCU?

Depuis la mort de Tony Stark, les fans réclament une sorte de retour, qu’il s’agisse d’un camée de Robert Downey Jr. quelque part ou d’un personnage successeur comme Ironheart. Il y a eu beaucoup de spéculations selon lesquelles l’enfant de Iron Man 3, qui s’est présenté aux funérailles de Tony à Fin du jeu, aura une sorte de rôle dans le MCU à l’avenir. Les fans ont également lancé un film ou une série télévisée pour War Machine.

S’il y a eu un développement réel sur ces idées, aucune d’elles n’a dépassé le stade de la rumeur. Pour l’instant, Marvel est plus préoccupé par le maintien de Black Panther, même après la mort inattendue de Chadwick Boseman. Le meilleur que les fans puissent probablement espérer est une sorte de référence dans le troisième film de Tom Holland Spider-Man, car Spider-Man était le successeur naturel des films. Peut-être que nous entendrons au moins plus de KAREN ou d’EDITH.