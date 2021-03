Avengers: Endgame est le meilleur film de super-héros de tous les temps selon une nouvelle étude

Les résultats d’une nouvelle étude visant à déterminer le meilleur film de super-héros de tous les temps ont été révélés. En utilisant un certain nombre de données différentes, telles que les performances au box-office et l’approbation critique, il a été déterminé que 2019 Avengers: Fin de partie est le film de super-héros préféré au monde de tous les temps. Joker, également sorti en 2019, a pris la deuxième place.

Les chercheurs ont analysé 100 films de super-héros pour faire les déterminations. Les facteurs qu’ils ont examinés incluent la cote d’audience IMDB, la cote critique de Metacritic, le box-office mondial (ajusté pour l’inflation) et le volume de recherche annuel. En tenant compte de tout cela, le réalisateur Joe et Anthony Russo Avengers: Fin de partie a pris la première place. En utilisant toutes les données, le score global attribué était de 78,67. À titre de comparaison, le numéro 100 était The Toxic Avenger, qui a obtenu un score global de 33,24.

Avengers: Fin de partie était, jusqu’à très récemment, le film le plus rentable de l’histoire. Recueillant 2,79 milliards de dollars au box-office mondial, il n’a été dépassé que de peu par James Cameron Avatar grâce à sa récente réédition en Chine. Cela, ajouté à la popularité soutenue du film, a contribué à le placer au-dessus du reste de la compétition. Avengers: guerre à l’infini, qui l’a précédé, a atterri à la quatrième place avec une note globale de 65,83.

Joker est arrivé juste derrière avec une note globale de 75,94. L’adaptation de DC Comics, qui a vu Joaquin Phoenix remporter un Oscar pour son interprétation du méchant, a rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office, devenant un énorme succès inattendu. Le fait qu’il soit venu au-dessus d’autres films bien-aimés de DC comme Le Chevalier Noir (assis au numéro cinq) et Wonder Woman (numéro dix), est peut-être surprenant. Marvel’s Panthère noire arrondi les trois premiers. Le film de super-héros 2018 du réalisateur Ryan Coogler a été accueilli avec des éloges quasi universels sur son chemin vers plus de 1,3 milliard de dollars au box-office et une nomination aux Oscars pour le meilleur film.

L’étude a également classé les meilleurs éditeurs de bandes dessinées. Marvel Comics à peine a réussi à dépasser DC Comics, ajoutant une autre brique au mur dans l’une des plus grandes rivalités de l’histoire. Marvel a marqué 74,65 au total, tandis que DC a obtenu 73,45. Fait intéressant, Calibre Comics est arrivé au numéro trois avec un 58,47. Bien que cela illustre à quel point il y a de la distance entre les autres éditeurs de bandes dessinées et les deux grands. Vous pouvez consulter la liste complète des dix meilleurs films de super-héros ainsi que les dix meilleurs éditeurs de bandes dessinées ci-dessous. Cette nouvelle nous parvient via OnlineCasinos.Co.

Top 10 des films de super-héros classés

1. Avengers: Fin de partie

2. Joker

3. Panthère noire

4. Avengers: guerre à l’infini

5. Le Chevalier Noir

6. Le chevalier noir se lève

7. Les Vengeurs

8. Les incroyables

9. Indestructibles 2

dix. Wonder Woman

Top 10 des éditeurs de bandes dessinées classés

1. Marvel Comics

2. DC Comics

3. Calibre Comics

4. Shueisha

5. Bande dessinée Dark Horse

6. Original

7. Développements de la rébellion

8. Pacific Comics

9. Groupe Sega Sammy

10. Bandes dessinées vaillantes

