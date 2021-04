Avengers: Endgame célébré par les fans de Marvel deux ans après sa sortie

C’est le deuxième anniversaire de la sortie en salles du film à succès Marvel Avengers: Fin de partie, et les fans du monde entier célèbrent sa sortie. Servant de fin à la phase trois de Marvel, le film a également mis fin à l’histoire de Tony Stark avec les fans de bataille attendaient de voir depuis Guerre d’infini. C’était la fin d’une époque à bien des égards, et pour de nombreux fans de Marvel, il n’y aura peut-être jamais rien d’autre qui viendra compléter l’expérience.

Rétrospective deux ans plus tard de la sortie de Fin du jeu, les fans disent que voir le film emblématique de l’époque reste l’un des meilleurs jours de l’histoire du cinéma. Un fan de Marvel a tweeté: « Avengers Endgame sorti il ​​y a 2 ans aujourd’hui, une expérience que je n’oublierai JAMAIS! 2 ans pour cette bataille épique. «

Avengers Endgame est sorti il ​​y a 2 ans aujourd’hui, une expérience que je n’oublierai JAMAIS! 2 ans pour cette bataille épique💥🔥#AvengersEndgamepic.twitter.com/O2SIuXU2V3 – Siva Harsha (@ SivaHarsha_1) 26 avril 2021

Un autre fan se souvient: « être assis dans une salle de cinéma pour la première fois en voyant la phase finale et entendre les réactions du public autour de vous était une expérience unique, je veux la revivre. »

assis dans une salle de cinéma pour la première fois voir la fin du jeu et entendre les réactions du public autour de vous était une expérience pas comme les autres je veux la revivre pic.twitter.com/etVVtbDXxr – bella (@FLUORESCENTLUKE) 26 avril 2021

« Avengers: Fin de partie est sorti il ​​y a deux ans aujourd’hui », a tweeté Jemele Hill de The Atlantic.« J’ai eu la chance d’assister à la première, grâce à @KelleyLCarter. Cela reste la plus grande expérience théâtrale que j’aie jamais eue. Si vous en avez l’occasion, vous devriez regarder des clips avec la réaction du public. Étonnante. »

Avengers: Endgame est sorti il ​​y a deux ans aujourd’hui. J’ai eu la chance d’assister à la première, grâce à @KelleyLCarter. Cela reste la plus grande expérience théâtrale que j’aie jamais eue. Si vous en avez l’occasion, vous devriez regarder des clips avec la réaction du public. Étonnante. pic.twitter.com/QovP6s0eDm – Jemele Hill (@jemelehill) 26 avril 2021

« Il y a deux ans, Marvel a publié Avengers: Fin de partie, c’est une conclusion parfaite à la saga Infinity », dit quelqu’un d’autre.« Chaque personnage a eu son moment, les Russo Brothers ont apporté leur jeu A. Ils ont fait en sorte que ces personnages se sentent humains et ont rendu l’histoire très personnelle. «

Il y a deux ans, Marvel a publié Avengers: Fin de partie, c’est une conclusion parfaite à la saga Infinity. Chaque personnage a eu son moment, les Russo Brothers ont apporté leur jeu A. Ils ont fait en sorte que ces personnages se sentent humains et ont rendu l’histoire très personnelle. pic.twitter.com/1sXRzDn4y1 – T’Challa Stan (@ KhameekJ03) 25 avril 2021

En publiant une affiche officielle qu’il a faite pour le film, BossLogic a également publié: « Il y a 2 ans aujourd’hui, j’ai pu faire une pièce officielle sur l’un des plus grands films qui a changé les années à venir pour moi grâce à @Russo_Brothers et @Disney Endgame est tout tome! »

Il y a 2 ans aujourd’hui, j’ai pu faire une pièce officielle sur l’un des plus grands films qui a changé les années à venir pour moi grâce au @Russo_Brothers et @Disney Endgame est tout pour moi! 🙏❤️ pic.twitter.com/Y8zJQQQ13Q – BossLogic (@Bosslogic) 26 avril 2021

« 2 ans après la sortie du plus grand monument du cinéma », lit-on dans un autre article. « Un chef-d’œuvre cinématographique et l’événement le plus déchirant pour les fans de MCU.Avengers Endgame tiendra une place profondément dans nos cœurs pour toujours. «

2 ans depuis la sortie du plus grand monument du cinéma. Un chef-d’œuvre cinématographique et l’événement le plus déchirant pour les fans de MCU. Avengers Endgame tiendra une place au plus profond de nos cœurs pour toujours. #AvengersEndgamepic.twitter.com/VHXBTJ6CZJ – Shenin Hasan (@sheninhasan) 26 avril 2021

Et les frères Russo, les co-réalisateurs du film emblématique, ont publié une poignée d’images des coulisses de sa production. Dans la légende, le duo de cinéastes a déclaré: « 2 ans depuis la sortie de Fin du jeu… «

2 ans depuis la sortie d’Endgame … pic.twitter.com/4x6m3pKQNv – Frères Russo (@Russo_Brothers) 26 avril 2021

Avengers: Fin de partie présentait une grande distribution d’ensemble des plus grands super-héros du MCU, la plupart d’entre eux ayant déjà figuré dans leurs propres films solo. Cela inclut Robert Downey Jr. dans Iron Man, Chris Evans dans Captain America, Mark Ruffalo dans Hulk, Chris Hemsworth dans Thor, Paul Rudd dans Ant-Man, Scarlett Johansson dans Black Widow et Jeremy Renner dans Hawkeye, entre autres. Josh Brolin a également été présenté comme Thanos, le méchant légendaire dont les dommages causés dans le premier film sont ce que les Avengers cherchent à inverser.

Quand il a été publié, Fin du jeu rapporterait plus de 2,798 milliards de dollars dans le monde. Cela lui a valu le record du film le plus rentable de tous les temps, un record qu’il détenait jusqu’au mois dernier, lorsque Avatar a été réédité dans les théâtres chinois. Une autre réédition pour Fin du jeu un jour pourrait propulser le film bien-aimé dans cette première place. En tout cas, c’est le deuxième anniversaire du film à succès, et c’est une excellente journée pour le revoir sur TA1llCCGt6ed42 | Disney +.

Il y a 2 ans, j’ai vécu l’une des meilleures expériences théâtrales de tous les temps en regardant Avengers: Fin de partie. Le battage médiatique autour de cela et Infinity War ont été parmi les meilleurs moments pour être fan et j’aimerais que nous puissions le revivre pic.twitter.com/jkY4ycmBB1 – Andrés de (Terre-8096) (@ artmachine321) 25 avril 2021

Il y a 2 ans aujourd’hui, Avengers Endgame est sorti en salles et cela a changé le MCU pour toujours! pic.twitter.com/aFnnJVEHya – Stark 🎒 (@StarkPTV) 26 avril 2021

Avengers: Endgame est-il un film parfait? Non Avengers: Endgame est-il même un bon film? Pour être honnête pas vraiment Est-ce que Avengers: Endgame est l’une des meilleures expériences que j’ai jamais vécues? Absolument 🙂 pic.twitter.com/kbHFS6PBd9 – M. Undead (@_mrundead_) 26 avril 2021

Nous célébrons 2 ans de l’épopée Avengers Endgame de Marvel.

C’était un événement unique dans la vie.

Gloire pic.twitter.com/wWeE3e1GJr – JUST JÙŁİÕ🖤 (@ karmaJulio2) 26 avril 2021

Avengers: Endgame est sorti en salles il y a 2 ans aujourd’hui.pic.twitter.com/lICgIUnBMp – BD (@BrandonDavisBD) 26 avril 2021

Il y a 2 ans aujourd’hui, « Avengers: Endgame » sortait en salles ⏰ Rassemblant toutes les franchises de l’univers cinématographique Marvel pour l’aboutissement d’une histoire de 11 ans. (passant par @Bosslogic) pic.twitter.com/Ggxo4pYWMc – Script de désactivation de l’écran (@ScreenOffScript) 26 avril 2021

