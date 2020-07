Avengers: Endgame – 14 curiosités et références à des bandes dessinées que vous ne connaissiez pas

“Avengers: Endgame” Il est sorti il ​​y a un peu plus d’un an, ce qui en fait l’un des événements cinématographiques les plus importants de l’histoire. le film Russo a été chargé de mettre la cerise sur le gâteau après 10 ans de pur cinéma dans lequel l’UCM s’est consacré avec soin et détermination à plonger dans les personnages avec des histoires individuelles qui ont contribué à faire un grand base de fans pour chaque héros réuni dans le film des frères Russo. Le film a réussi à répondre aux attentes, ce qui en fait le film le plus rentable de l’histoire et sinitier un triomphe culturel avec peu de précédents.

Le film regorge de références aux bandes dessinées de l’univers Marvel et à tous les films qui composent la franchise. Avec l’avenir des plans Disney à cause du coronavirus, avec un retard première de la première de “Black Widow”, le nouveau film de l’univers, nous vous apportons les détails les plus curieux du film de super-héros par excellence que vous ne sauriez sûrement pas dans son intégralité. Ce sont 15 curiosités et références à des bandes dessinées que vous ne connaissiez pas.

1. Un nouveau Hawkeye

Bien que dans “Infinity War” Hawkeye n’avait pas la présence qu’il méritait, dans ce nouvel opus, le personnage était l’un des plus importants. En fait, c’est avec qui le film commence, avec une scène dans laquelle sa famille disparaît devant leur nez à cause du claquement de Thanos. Après cela, le personnage de Renner se consacre au meurtre de personnes dans le monde jusqu’à ce que le groupe lui donne l’espoir de récupérer sa famille et tous ceux qui ont disparu à cause du titan violet.

Ronin dans les bandes dessinées

Alors nous voyons un Clint Barton entièrement rénové, avec une tenue alternative et qui combat même différemment. Ceci est une référence à l’un des aspects alternatifs du personnage de Hawkeye dans le monde des bandes dessinées Marvel nommé Ronin. Cet alias a une signification japonaise: un samouraï sans maître, par rapport à la nouvelle condition du personnage. Même si ce nom n’est jamais mentionné dans le film, Vous pouvez voir un tatouage de samouraï sur le bras de Barton.

2. Thérapie de Captain America

Quand la vie de chacun des Avengers est montrée au début du film, on voit comment Steve Rogers mène une sorte de thérapie de groupe dans laquelle il essaie d’aider d’autres personnes avec leurs problèmes les plus personnels. Cela aurait pu être anecdotique, mais dans ce groupe de personnes rassemblées autour de Captain America, il y a deux camées très spéciales. Le premier est celui de Joe Russo, l’un des réalisateurs du film qui parle d’avoir son premier rendez-vous le même jour après 5 ans. En plus du bon Joe Russo qui fait également partie de la thérapie est Jim Starlin, ni plus ni moins que le créateur de Thanos pour la bande dessinée. L’auteur lui-même a déclaré il y a quelques jours pourquoi Thanos claque des doigts lors de l’utilisation du gant “Avengers: guerre à l’infini”. Une thérapie illustre dans laquelle nous voyons deux des personnes les plus importantes pour la réalisation du film. Tu peux voir la scène thérapeutique via ce lien.

3. Le nouveau look de Captain Marvel

Bien qu’elle soit considérée comme le personnage le plus puissant de l’univers, Carol Danvers fait une apparition pendant peu de minutes car, Selon elle, il y a beaucoup de planètes à sauver. Cependant, un détail curieux est qu’il le fait avec deux coiffures différentes, le second étant une référence claire à l’apparition du personnage de bande dessinée le plus récent, où le personnage a les cheveux courts. Le personnage aura une suite qui a déjà été datée et confirmée par de Marvel Studios lui-même.

4. Professeur Hulk

Ceci est le film des changements, car Bruce Banner subit également une évolution plus qu’importante. Après une apparition presque testimoniale dans “Infinity War”Ces 5 années après l’extermination de Thanos sont utilisées par le personnage joué par Mark Ruffalo pour apprendre à vivre avec Hulk; «Avant, je voulais me guérir, maintenant j’ai appris à vivre avec». Cela vient également de l’un des personnages de la bande dessinée appelé “ Professeur Hulk ” qui montre un Hulk qui a le cerveau de Bruce Banner et est capable de garder sa force sauvage, qui ouvre tout un monde de possibilités.

5. L’apparition de Fortnite

Les frères Russo voulaient que ce film soit aussi un événement culturel, et pour cela, il est très important de prendre également en compte le monde qui les entoure. C’est à cause de ça quand le groupe va chercher Thor, à la version malsaine déprimée et déformée de Thor ayant perdu contre Thanos, le dieu du tonnerre est à côté de Korg et Miek jouant à Fortnite. Un élément qui ajoute une valeur culturelle au film puisque, en fin de compte, le jeu vidéo était l’un des plus populaires de la scène. En réalité, merveille et Fortnite avoir un accord de collaboration étroite, avec Thano lui-mêmes apparaissant dans le jeu vidéo Epic en tant que personnage jouable. Tu peux voir la scène curieuse à travers ce lien.

6. Camée de Stan Lee

Dans ce film on vit aussi un moment plus qu’émouvant, le dernier camée de Stan Lee juste avant sa mort. L’apparition très attendue s’est produite lorsque Steve Rogers et Tony Stark voyagent dans le passé pour récupérer l’un des joyaux de l’infini, il apparaît Stan Lee dans une voiture, vêtu d’une tenue hippie typique de l’époque et avec l’une de ses phrases les plus immortelles et représentatives dans l’inscription: «Nuff Said», ce qui revient à avoir déjà dit tout ce qu’il avait à dire. Aussi, laissez une autre phrase à retenir: “Fais l’amour et non la guerre”. Ce fut la dernière apparition au cinéma de l’écrivain le plus important de l’histoire de Merveille.

7. De la communauté à la phase finale

Avant de devenir de véritables réalisateurs de blackbusters grâce à leur travail dans l’univers cinématographique Marvel, les frères Russo ont créé avec l’un des créateurs de «Rick et Morty» une série comique très réussie à la télévision américaine appelée “Communauté”, qui d’ailleurs peut être vu aujourd’hui à la fois dans Netflix comme dans Vidéo Amazon Prime. Deux des personnages les plus représentatifs de “Communauté” apparaissent dans “Avengers: Endgame”. Le premier Ken Jeong, connu pour être dans la série Mr. Chang, le professeur d’espagnol fou du groupe qui apparaît ici comme le gardien de sécurité de l’entrepôt dans lequel Ant-Man entre. L’autre caractère qui apparaît est Yvette Nichole Brown, connu pour être l’un des membres du groupe d’étude de “Communauté”, Shirley, et voici l’un des agents du SHIELD

8. «Preuve que Tony Stark a un cœur»

Avant de commencer leur voyage dans l’univers quantique, les héros unissent leurs maos formant une figure qui est en fait un œuf de Pâques caché dans le film. Si vous regardez d’en haut, la forme des mains est la même que le dessin du réacteur Tony Stark qui le maintient en vie, le premier de tous. En fait, Disney lui-même était en charge de partager ce curieux œuf de Pâques qui vient dire quelque chose comme ça comme Iron Man est le cœur de l’univers cinématographique Marvel.

9. Un invité spécial aux funérailles

Après la fin tragique de la confrontation avec Thanos dans laquelle Iron Man décide de se sacrifier pour mettre fin au titan violet avec son clic, on voit comment tous les personnages sont réunis dans la célébration solennelle. Cependant, il y a un jeune homme dont on ne sait rien qui est également là. C’est Harley Keener, le garçon qui dans “Iron Man 3” aide Tony Stark à surmonter son stress post-traumatique. Dans les bandes dessinées, le personnage est l’un des membres des jeunes Avengers, remplaçant Tony Stark dans Iron Man. Le verrons-nous dans les films?

10. Infinity War et Endgame ont été tournés en même temps

Un autre fait curieux du film est que tant “Infinity War” et “Endgame” ont été tournés en même temps. Une technique de production que les frères Russo eux-mêmes ont regretté plus tard, car chaque film a son message et trouver le ton à chaque instant était plus que compliqué. En fait, les acteurs ne savaient pas très bien ce qui se passait en ce moment. Jeremy RennerPar exemple, il a révélé qu’il ne savait pas que sa famille dans la fiction était devenue poussière, il n’a donc agi que comme si sa famille avait disparu.

11. L’héritage de Captain America

Un autre personnage qui dit au revoir à l’univers après ce film est Captain America. Le personnage décide de voyager dans le passé pour se livrer comme promis à l’ancestral. C’est pourquoi la combinaison est reconditionnée pour vous immerger dans le monde quantique. Cependant, il décide de ne pas revenir et de vivre la vie qu’il ne pouvait pas quand il était gelé. Visiblement plus âgé, Steve Rogers rencontre le groupe dans une position importante, le bouclier de Captain America est maintenant pour Falcon.

Cela se produit également dans les bandes dessinées, où Sam Wilson accepte d’être le nouveau Captain AmericaLa bonne chose est que cette histoire aura un développement dans le futur de l’univers cinématographique Marvel, avec la série de Disney plus “Faucon et soldat de l’hiver”, où Falcon devra faire face au lourd fardeau d’être le nouveau Captain America après la démission de Rogers. Pour le moment, on ne sait pas quand la série aura-t-elle lieu car il a été retardé à cause du coronavirus.

12. Sans post-crédits, mais avec un joli détail

Un autre fait curieux du film est que, contrairement à tout l’univers cinématographique Marvel, il n’a pas de scène post-crédits.. C’est parce que la bande Russo est une fermeture complète au sein de la franchise, et un post-crédit aurait signifié une continuation, alors Kevin Feige et son équipe ont dû fermer plus énergiquement. Ce que le Russo a fait est une belle référence: lorsque le film se termine, le logo Marvel conquiert l’écran et en arrière-plan, vous pouvez entendre les coups de marteau avec lesquels Tony Stark a créé son armure quand il a été enfermé, à quel point tout a commencé dans le film de 2008 de Jon Favreau.

13. Le chiffre d’affaires le plus élevé de l’histoire?

“Avengers: Endgame” Il a officiellement réussi à être le film le plus rentable de l’histoire. Cependant, et bien que même James Cameron ait reconnu qu’il avait réussi à dépasser les records établis par Avatar avec une collection totale de 2789,7 billions de dollars dans le monde. Cependant, compte tenu des niveaux d’inflation, le film le plus rentable de l’histoire serait «Autant en emporte le vent». Ce qu’il a réalisé “Avengers: Endgame” C’est le film qui a recueilli le plus d’argent lors de son premier week-end d’ouverture.

14. Howard le canard

Howard le canard était l’un des personnages les plus curieux de l’univers cinématographique de Merveille. Le personnage a eu une expérience cinématographique ratée en 1986 avec un film qui a été un véritable échec. Cependant, Disney l’a récupéré pour quelques camées dans les deux “Gardiens de la Galaxie”. Dans “Avengers: Endgame” Il a également une apparence très brève que vous pouvez voir ci-dessous. Ces camées signifieront-ils que nous verrons Howard the Duck dans le futur de l’UCM?

