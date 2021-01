Avec V12 sans turbos. Pagani célèbre les 10 ans de Huayra avec une version R radicale

Sur le point de fêter son dixième anniversaire, l’hyper sportif italien Pagani Huayra devrait marquer une date montrant celle qui sera, de toutes les versions déjà dévoilées, la plus radicale: Huayra R. Qui, visant uniquement la piste, s’annonce, maintenant, à travers le son de l’impressionnant V12 – et, croyez-moi, cela vaut la peine de l’écouter chanter!

Lancé pour la première fois au monde en 2011, Pagani Huayra a, comme son prédécesseur Zonda, fait son voyage à travers une multitude de versions. Avec le plus radical d’entre eux, à annoncer maintenant, à l’occasion du 10e anniversaire du modèle, à travers une seule lettre: R.

Avec le plus grand changement, par rapport aux autres versions, dans l’imposant V12 d’origine AMG, qui renonce au double «traditionnel» des turbocompresseurs, ne restant que pour une induction à aspiration naturelle, la Pagani Huayra R expose, tout de suite et entre autres qualités , un son que le fondateur de la marque a tenu à intégrer, dans le dernier teaser du modèle, diffusé via le réseau social Instagram.

Une partie du message de bonne année de Horacio Pagani, dans le post, il est également possible de voir une image du V12 qui propulsera Huayra R. Et cela, à commencer par la lettre R en rouge qui s’affiche, ne cache pas les similitudes dans l’image, avec le prédécesseur Zonda R, dévoilé il y a 12 ans. Même si le fondateur et PDG de la marque tient à souligner qu’il s’agit d’un moteur «spécialement conçu à cet effet».

De plus et selon les rumeurs les plus récentes, le V12 qui équipera la Huayra R aura été «affiné» avec les Chinois de HWA, afin d’offrir plus de 900 chevaux et 9 500 tr / min de couple maximal.

Quant au fait que cette version de la piste renonce à la technologie Twin-Turbo, cela ne signifie pas pour autant que Pagani a l’intention de suivre la même voie dans les propositions futures. En effet, la marque hyper-sportive Modène vient de clôturer l’extension du partenariat qu’elle a avec AMG, au moins jusqu’en 2026.

Quant à Huayra, il reste à déterminer si cette version R sera le chant du cygne du modèle. Dans le cas du prédécesseur Zonda, la version R a fini par être suivie par une autre, encore plus radicale, appelée Revolucion. Bien et dans ce cas, limité à une seule unité.

Enfin, et comme il s’agit d’une version à usage exclusif en circuit, la Pagani Huayra R vient de faire face à des propositions non moins radicales et également équipées de blocs V12, comme c’est le cas de la Lamborghini Essenza SCV12, de l’Aston Martin Valkyrie AMR Pro, ou même la Ferrari FXX-K Evo.

