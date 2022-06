Avec une photo inédite, Zendaya a accueilli Tom Holland pour son anniversaire d’une manière toute particulière

célébrités

Tom Holland et Zendaya sont le couple incontesté du moment et aujourd’hui est un jour spécial pour eux deux : il fête son anniversaire. Par conséquent, elle n’a pas hésité à montrer son amour avec une salutation touchante. Voir!

L’année dernière, il y a eu une nouvelle que tous les fans de merveille attendu: Tom Holland et Zendaya ont confirmé leur romance. Les acteurs, qui se sont rencontrés à Spider-Man : Retrouvailles, son premier film dans le rôle de Peter Parker, a confirmé leur amour après si longtemps. C’est que, lorsqu’ils sont apparus pour la première fois à l’écran, beaucoup s’attendaient à les voir ensemble en raison de leur grande chimie.

Cependant, plus d’une fois Tom Holland Oui Zendaya ils ont préféré renier leur amour et prétendre n’être que des amis. Mais, en 2021, avec la première de Spider-Man : Pas de retour à la maison, tout a changé entre eux et ils ont décidé de donner une chance à l’amour. Et, malgré le fait qu’ils aient tardé à confirmer leur romance et à cesser de se cacher, ils sont maintenant plus heureux.

À plus d’une occasion, ils ont été vus en train de profiter de divers rendez-vous ensemble, de sorties avec des amis et, à leur tour, ils n’arrêtent pas de montrer leur amour à travers leurs comptes Instagram officiels. Bien qu’ils continuent de garder leur profil bas qui les caractérise tant, lorsqu’il y a une date spéciale pour quelqu’un, ils n’hésitent pas à en faire une publication.

Et aujourd’hui, Le 1er juin c’est l’anniversaire de Tom Holland, alors Zendaya vient de partager une photo inédite avec un message très spécial qui a touché tout le monde. « Joyeux anniversaire à qui me rend plus heureux», a écrit le chanteur également. Pour accompagner cette phrase, il a partagé une carte postale qui n’avait jamais été publiée auparavant dans laquelle ils se montrent très affectueux.

Montée en noir et blanc, la photo les montre tous les deux enlacés, tandis qu’elle sourit de côté et qu’il regarde la caméra. Sans aucun doute, c’est un geste d’affection que beaucoup attendaient. Eh bien, vous devez vous rappeler que l’année dernière, quand il a fait un post touchant pour son anniversaire, Zendaya n’avait partagé qu’une story avec un cliché de lui.

Dans ce message, il a écrit: « Je suis tellement content que tu sois né. Joyeux anniversaire”. Mais désormais, elle est allée plus loin et ses fans ont été enthousiasmés par le tendre message qu’elle a dédié à son partenaire. Cela oui, pour le moment, Tom n’a pas répondu, mais il le fera probablement dans les prochaines heures.

