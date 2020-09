Avec une perspective sur l’automne: trois conseils pour nettoyer les vitres

Après l’été poussiéreux, le nettoyage des vitres est dû. Avec ces astuces, les vitres brillent à nouveau rapidement sans stries.

Pour beaucoup, le nettoyage des fenêtres ne fait certainement pas partie de leurs tâches ménagères préférées. Mais lorsque des gouttes de pluie séchées et de la poussière sont collées aux vitres, vous ne pouvez pas vraiment les éviter. La bonne nouvelle: avec quelques astuces simples, les fenêtres peuvent facilement être propres et sans traces.

Un seau d’eau, un nettoyant pour vitres ou vitres et un chiffon non pelucheux – c’est tout ce dont vous avez vraiment besoin pour le nettoyage, déclare le Washing Forum. Une raclette à vitre avec une lèvre en caoutchouc facilite également le nettoyage. Et les professionnels ont trois astuces dans leurs manches pour que les fenêtres brillent comme neuves en un rien de temps:

Astuce un

Brossez de l’extérieur vers l’intérieur. Tout d’abord, la saleté est éliminée du cadre de la fenêtre. D’abord en haut, puis sur les côtés et enfin en bas. Ensuite, la vitre est nettoyée avec un chiffon propre, de l’eau et un nettoyant pour vitres. La saleté tenace, comme les excréments d’oiseaux, doit être trempée – cela facilite son élimination. Enfin, le rebord de la fenêtre est nettoyé. Parce que l’eau de nettoyage aime couler ici.

Astuce deux

Lors du nettoyage des vitres, l’éponge ou le chiffon doit être soigneusement lavé. Sinon, les particules de saleté qu’il contient peuvent provoquer des rayures sur les vitres.

Astuce trois

Si des chiffons en microfibres sont utilisés pour le nettoyage des vitres, ils doivent être adaptés à une utilisation sur des surfaces en verre. Faites attention aux instructions d’emballage. Parce que tous les chiffons en microfibres ne conviennent pas également au verre, préviennent les experts.

Et les professionnels ont un autre conseil supplémentaire pour un nettoyage sans traces: la lèvre en caoutchouc de la raclette à vitre doit être essuyée avec un chiffon après chaque processus de retrait. Cela évite les traces d’eau et les stries sur la vitre. Les petites gouttes résiduelles sur le bord de la fenêtre peuvent ensuite être éliminées en les essuyant avec un chiffon doux et sec.