Avec une nouvelle bande-annonce, Destroy All Humans 2 : Reprobed transporte les utilisateurs vers plusieurs endroits

La date de sortie en août de Destroy All Humans 2: Reprobed approche à grands pas et le jeu vient de dévoiler un nouveau teaser décrivant une variété de paramètres.

Reprobed prétend être plus expansif, supérieur, attrayant et varié que l’original Destroy All Humans! Refaire. Sa dernière bande-annonce ironique soutient sans aucun doute leurs affirmations.

Après une recréation réussie du premier jeu, THQ Nordic a annoncé Destroy All Humans 2: Reprobed en septembre 2021.

Reprobed, qui s’appuie sur les principes du premier jeu comme la suite originale, a déjà réalisé un certain nombre de bandes-annonces présentant ses options de coopération et un nombre important d’armes.

Les énormes techniques de destruction et le gameplay cathartique de Destroy All Humans 2 ont récemment reçu des éloges.

Avant les débuts du jeu, le seul problème était la qualité des emplacements modifiés de Destroy All Humans 2.

Avec de nombreux lieux et des voyages dans le monde, Destroy All Humans 2: Reprobed élargit la portée du jeu original. La majorité des lieux du premier jeu et de sa suite parodiant l’Amérique des années 1950 sont des monuments américains bien connus.

Les fans ont d’abord découvert des lieux remaniés dans le nouveau teaser de THQ Nordic, qui se moquait de villes du monde réel, notamment San Francisco, Londres et Tokyo.

Une nouvelle couche de peinture a été appliquée sur les cinq sites principaux de Reprobed, Bay City, Albion, Takashima, Tunguska et Solaris Moon Base, ainsi que des caractéristiques visuelles de pointe.

Les paramètres de Destroy All Humans 2 reçoivent cependant plus qu’un simple nouveau travail de peinture. Black Forest Games n’en a pas beaucoup parlé, mais l’équipe de développement a révélé que plusieurs régions ont été agrandies pour la suite. Le Golden Gate Bridge récemment ouvert à Bay City en est une illustration.

Le fait que Destroy All Humans 2: Reprobed soit une version de nouvelle génération uniquement suggère que les créateurs du jeu pourront utiliser de manière créative la nouvelle technologie.