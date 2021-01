Avec une image rétro. Hurtan transforme la Mazda MX-5 en Grand Albaycin

L’entraîneur espagnol Hurtan a transformé une Mazda MX-5 moderne en un modèle à l’image rétro, rappelant les véhicules britanniques historiques des années 60. C’est le Grand Albaycin, qui sera disponible en deux configurations.

Le wagoner espagnol Hurtan, basé à Grenade, a transformé une Mazda MX-5 de la génération actuelle en un modèle à l’image rétro et l’a nommé d’après Grand Albaycin, un quartier de cette ville du sud de l’Espagne.

Le nouveau modèle est disponible en roadster conventionnel ou en targa, basé sur la Miata RF. Hurtan dit avoir reçu l’approbation de Mazda pour le nouveau projet qui aura une production limitée à 30 unités, numérotées individuellement, en 2021.

Les clients pourront choisir des configurations Heritage ou Bespoke, la première adoptant un look classique et la dernière un design plus sportif. L’idée derrière le Grand Albaycin était de combiner un look «rétro» avec du matériel moderne, basé sur la génération ND de la Miata (MX-5).

LIRE TROP

Mazda – 100 ans d’innovation

Hurtan ne dit pas quelle était l’inspiration de ces véhicules, mais il semble qu’il s’agissait d’un roadster britannique des années 60. Les passages de roues voluptueux, la partie avant avec de grands groupes optiques ronds et une calandre rappelant l’Austin Healey Sprite ou la MG MGA, tandis que l’arrière «tombe».

Mécanique Mazda

Hurtan dit que le Grand Albaycin a un moteur Mazda, avec des blocs essence de 1,5 ou 2,0 litres avec 132 ch ou 184 ch, respectivement. Bien que la puissance n’ait pas changé par rapport à la MX-5 standard, le nombre de sorties d’échappement est passé à quatre.

Grand Albaycin peut être commandé à partir du 23 janvier, date de son lancement officiel. À ce moment-là, l’intérieur devrait également être révélé, ce qui peut inclure une nouvelle frise en bois et des sièges en cuir crème.

Les prix ne sont pas connus, mais Hurtan dit rechercher des distributeurs pour l’Allemagne, la France, la Norvège, l’Italie, la Russie et les Émirats arabes unis.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂