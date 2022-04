Avec une déclaration tendre et réfléchie, Britney Spears a annoncé qu’elle était enceinte

célébrités

Après avoir vécu une année pleine de drames judiciaires, Britney Spears elle est à nouveau heureuse et agrandit sa famille : elle attend son troisième enfant. C’est comme ça qu’il l’a annoncé !

© GettyBritney Spears

L’année dernière n’a pas été agréable pour Britney Spears. Après avoir été 13 ans sous la tutelle de son père, la chanteuse a entamé les procédures pour se libérer de telles tortures. Et, malgré le fait que cela semblait impossible au début, il a finalement réussi. A tel point que désormais, après tant d’attente et de soutien de la part de ses fans, la célébrité est plus heureuse que jamais et, surtout, libre.

Cependant, après tant de polémiques et avoir pu reprendre sa vie, la nouvelle la plus heureuse est arrivée il y a quelques minutes à peine. PuisBritney Spears vient de confirmer qu’elle est enceinte. L’interprète de Toxique Il a fait une publication sur son compte Instagram où l’on voit une photographie qui a une tasse de thé avec deux bouquets de roses sur les côtés et l’a accompagnée d’une déclaration tendre et réfléchie.

« J’ai perdu beaucoup de poids lors de mon voyage à Maui, Hawaï, pour le reprendre. J’ai pensé : ‘Jésus, qu’est-il arrivé à mon estomac ?« » Spears a commencé par expliquer, puis a ajouté: « Mon mari m’a dit : ‘Tu as un ventre de grossesse’. Alors j’ai fait un test de grossesse et ben je vais avoir un bébé !”. Cependant, au-delà du bonheur que lui apporta cette nouvelle, Britney a précisé quelles seront ses précautions pour sa troisième grossesse.

Parmi eux s’occupe des photographes : «Je ne sortirai pas autant parce que les paparazzis se font payer une photo de moi comme ils l’ont malheureusement déjà fait.« , il expliqua. Mais, plus tard, elle est allée plus loin et a déclaré que cette décision était liée à l’une des dépressions qu’elle a vécues lors de l’une de ses premières grossesses : « EC’est difficile car lors d’une grossesse précédente j’ai fait une dépression périnatale et je dois dire que c’est absolument horrible”.

Britney Spears est la mère de Sean Preston, 16 ans, et de Jayden James, 15 ans, tous deux issus de son mariage avec Kevin Federline.. À tel point que l’artiste parle d’expérience antérieure et n’a donc pas hésité à clore sa publication en parlant d’un sujet que de nombreuses femmes tentent d’éviter. « Les femmes n’en parlaient pas beaucoup à l’époque. Certaines personnes considèrent qu’il est dangereux pour les femmes d’en parler avec un bébé en elles. Mais maintenant, les femmes en parlent tous les jours« , a écrit.

